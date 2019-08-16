Аграрии Приамурья продолжают собирать урожай, несмотря на непогоду

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В Приамурье продолжается уборка ячменя, пшеницы, овса. Лидируют Октябрьский, Ивановский и Тамбовский районы. В области сосредоточено более 62 % всех посевных площадей в ДФО и более 32 % производимой сельхозпродукции.

В уборке ячменя первым идет Октябрьский район. Здесь работы выполнены почти на 96 %. Им предстоит убрать ячмень более чем с полутора тысяч гектаров полей.

Сбор пшеницы быстрее всего продвигается в Ивановском районе. Работы выполнены на 9,5%. В день здесь убирают 430 гектаров пшеничных полей, добывая с них около 900 тонн зерна. Всего здесь должны убрать пшеницу более чем с 600 тысяч гектаров.

Уборка овса началась только в Тамбовском, Серышевском и Константиновском районах. Здесь лидирует Тамбовский район, где убрали 43,5 % полей. В день аграрии Тамбовского района убирают 369 гектаров овса, получая с них 693 тонны зерна.

В этом году было засеяно 1 миллион 280 тысяч гектаров амурских полей. Это такая же площадь посевов, что и в прошлом году. В этом году валовый сбор зерновых будет в объёме 440 тысяч тонн, сои – 1 242 тысячи тонны.

Амурские аграрии на весенние полевые работы взяли согласованные льготные краткосрочные кредиты на сумму более 2 миллионов рублей. Объём субсидий на этот год составил почти 129,5 миллиона рублей.

Ежегодно Приамурье занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе по производству сельскохозяйственной продукции. Также регион является лидером по производству сои во всей стране. В 2017 году Приамурье вошло в число субъектов России с высокими темпами роста производства сельхозпродукции, став четвертым в рейтинге и заняв, второе место в рейтинге по производству продукции растениеводства.



Губернатор Приамурья Василий Орлов в докладе при подведении итогов работы за год отметил, что объём производства в хозяйствах региона составил 44,5 миллиарда рублей. Он поставил задачу перед амурскими аграриями модернизировать сельхозпроизводство.

Правительство области планирует предоставить государственную поддержку в приобретении ежегодно 500 тракторов и 350 зерноуборочных комбайнов. В планах к 2021 году увеличить производство зерновых и сои в 1,5 раза за счёт нормативного внесения удобрений, работ по известкованию почв и применению средств защиты растений.