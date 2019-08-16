Любовь к тако довела едока до смерти

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Во время чемпионата по поеданию тако погиб 41-летний Эндрю Хатчингс (Dana Andrew Hutchings). Это произошло в американском городе Фресно на перерыве во время бейсбольного матча. Сколько тако успел съесть конкурсант и выиграл ли он конкурс, неизвестно.

По предварительным данным, Эндрю подавился. Через семь минут после начала он перестал есть, а потом экран, транслирующий происходящее, погас. Парамедики оперативно прибыли на помощь и попытались достать еду из дыхательных путей пострадавшего. Но реанимировать его не удалось. Мужчину доставили в клинику, где он скончался.

Перед началом чемпионата Хатчингс признался организаторам, что тщательно готовился к победе и весь день ничего не ел. «Он будто впервые увидел еду. Он впихивал в себя пищу, не разжевывая», — подчеркнул журналист Мэтью Бойлан (Matthew Boylan), который присутствовал на матче. Также очевидцы утверждают, что американец лидировал в конкурсе.

Позже тело Эндрю Хатчингса отвезли на аутопсию, чтобы определить точную причину смерти, пишет «Лента.ру».

Тако — традиционное блюдо мексиканской кухни. Его готовят из кукурузной или пшеничной тортильи с различной начинкой, например, с мясом, морепродуктами, бобами или овощами.