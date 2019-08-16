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16августа
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Дом ремесел Благовещенска вошел в 5 лучших проектов «Сибирского трактата»

Дом ремесел Благовещенска вошел в 5 лучших проектов «Сибирского трактата»
Фото: Пресс-служба администрации Благовещенска

Благовещенский дом ремесел вошел в пятерку лучших проектов межрегионального туристического пояса «Сибирский тракт» 2019 года. Амурчане покорили организаторов чайной церемонией по-русски, мастер-классами, экскурсиями по действующим выставкам, а также уникальными аутентичными сувенирами ручной работы.

Всего на конкурс было представлено около 150 услуг из 11 регионов России. Дом ремесел является одним из центром русской культуры Благовещенска, куда с удовольствием приезжают туристы со всего мира.

За 5 лет здесь побывали гости из Италии, Мексики, Южной Кореи, Австралии, Китая, Сингапура. Все они увезли на память русские обереги и сувениры, сделанные своими руками на мастер-классах, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#культура

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