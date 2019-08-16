Тельцам необходима осмотрительность, Водолеям грозят нападки: астрологический прогноз на 16 августа

Восход Солнца: 05:19

Заход Солнца: 19:48

Солнце в Льве.

Овен. День благоприятен для контактов и встреч. Не торопитесь соглашаться, если друзья или партнеры предложат вам участие в совместном проекте или смену сферы деятельности. Те, кто обдумывает новый деловой проект, должны заручиться поддержкой со стороны влиятельных особ.

Телец. Сегодня важна осмотрительность в контактах с партнерами. Возможно, благодаря прирожденной дипломатии вам удастся разобраться в сложившейся ситуации перехода вашей деятельности на новый виток развития. Обратите внимание на здоровье.

Близнецы. Ни в коем случае не бросайте начатое дело и не отступайте назад. Упорное, целенаправленное движение вперед принесет удачу. Избегайте шумных компаний: сегодня нельзя поддаваться чужому влиянию. Паук во сне — расторжение брака или болезнь.

Рак. Многие из вас могут проявить стремление к успеху, к светским развлечениям. Вероятный поход в театр или на концерт, визит друзей или приглашение в гости дадут возможность приятно провести время и проявить свои таланты. В личной жизни возможен неожиданный поворот событий в вашу пользу.

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Лев. Сегодня весьма вероятна приятная неожиданность. Рекомендуется не раздумывать и соглашаться на подходящие деловые предложения на любых условиях. В этом случае вы сможете поправить пошатнувшееся материальное положение. Настроение может ухудшить возможные ссоры и взаимные обиды.

Дева. Неблагоприятный день для здоровья, так как жизненный потенциал снижен. Вероятны усталость, депрессия. Звезды рекомендуют найти союзников или разумно перегруппировать силы, чтобы довести до конца начатое дело. Не исключено, что при определенном стечении обстоятельств придется проявить мужество.

Весы. День несет негативные тенденции. Вероятно, любые усилия не принесут желаемых результатов. Сократите общение, исключите новые знакомства — ваша доверчивость создаст препятствия на пути к достижению цели.

Скорпион. Благоприятный день.В вашей жизни намечается выход на иной уровень развития. Вероятно, новый знакомый окажет значительное влияние на ваше мировоззрение. Проявите решительность в достижении цели. Будьте отважны — делайте то, что считаете необходимым и не думайте о последствиях.

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Стрелец. Ваша активность на работе непременно привлечет внимание начальства и сослуживцев. Удачный день для вашей карьеры. Изменений в финансовой сфере не предвидится, несмотря на возросшую деловитость. Решительно беритесь за новое дело, и вы сможете успешно довести его до конца. Денег оно не принесет, однако положительно скажется на авторитете.

Козерог. Благоприятный день для духовного роста, обретения внутренней независимости и целительства. Исключите употребление алкогольных напитков и пищу животного происхождения. Сегодня следует проявлять великодушие и щедрость. Вероятны денежные поступления, выигрыш или подарок от близкого человека.

Водолей. День пройдет под знаком духовного дурмана, расщепления сознания, отравления. Обман или клевета тайных недоброжелателей затруднит движение к намеченным целям. Вероятны финансовые потери. Не исключено, что из-за неосторожных высказываний вы станете мишенью для нападок.

Рыбы. День может оказаться противоречивым. Выгода возможна только от начатых дел — любые начинания обречены на провал. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Не исключено, что в ваших делах неожиданно возникнут проблемы и вам потребуется помощь друзей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев