Что продают в Благовещенске: топ очень дорогих квартир
Одним не хватает и жизни, чтобы накопить на простенькую недорогую квартирку без влезания в ипотеку. Тогда как другим необходимо продать свое жилье, стоимость которого колеблется в районе 10 000 000, а то и более 20 000 000. Учитывая, что первых больше, вторым сложнее продать свое жилье. Способствовать им в ускорении процесса мы не будем, лишь покажем самые дорогие квартиры, выставленные на продажу в Благовещенске. Цены на дорогие машины, которые мы публиковали ранее, по сравнению с ценами на эти квартиры – так, цветочки.
23 000 000, ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
Эта квартира находится в центре города. Она в два уровня. Продается вместе с мебелью. Есть и гараж на один автомобиль, но он за отдельную стоимость.
22 000 000, ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
Всего-то на 1 миллион рублей дешевле, чем квартира выше! Находится тоже в центре города.
21 200 000, ПЯТИКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
Расположена она на двух этажах: 3 и 4. По словам продавца, ее можно переделать в 2 квартиры: квартиру-студию и четырехкомнатную.
18 500 000, ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
А эта квартира заявлена как элитная. Над ее оформлением трудились дизайнеры!
14 999 999, ДЕВЯТИКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
За 15 миллионов можно и 9 комнат в квартире иметь! Но оценить ее сложно, так как представлено всего 4 фото.
12 000 000, ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
Цена почти в два раза меньше, но при этом она находится в центре города, в элитном охраняемом доме. Есть подземная отапливаемая стоянка.
12 000 000, ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
За 12 миллионов можно и двухуровневую с дизайнерским евро ремонтом купить. В до вес ко всему здесь еще есть бильярдный стол!
11 000 000, ПЯТИКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
Двухуровневая квартира на 3-ем этаже. Как вам?
9 000 000, ШЕСТИКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
Это некогда жилое помещение оборудовали под офис. Что вам стоит вернуть все обратно и сделать из него свое уютное гнездышко? Или это уже не тот случай?
9 200 000, ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
И завершает нашу подборку квартира с сауной!
Информация и фото были взяты с сайта avito.ru
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