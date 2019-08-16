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16августа
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сегодня, 13:30 3

Что продают в Благовещенске: топ очень дорогих квартир

Что продают в Благовещенске: топ очень дорогих квартир
Фото: avito.ru

Одним не хватает и жизни, чтобы накопить на простенькую недорогую квартирку без влезания в ипотеку. Тогда как другим необходимо продать свое жилье, стоимость которого колеблется в районе 10 000 000, а то и более 20 000 000. Учитывая, что первых больше, вторым сложнее продать свое жилье. Способствовать им в ускорении процесса мы не будем, лишь покажем самые дорогие квартиры, выставленные на продажу в Благовещенске. Цены на дорогие машины, которые мы публиковали ранее, по сравнению с ценами на эти квартиры – так, цветочки.

23 000 000, ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

Эта квартира находится в центре города. Она в два уровня. Продается вместе с мебелью. Есть и гараж на один автомобиль, но он за отдельную стоимость.

22 000 000, ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

Всего-то на 1 миллион рублей дешевле, чем квартира выше! Находится тоже в центре города.

21 200 000, ПЯТИКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

Расположена она на двух этажах: 3 и 4. По словам продавца, ее можно переделать в 2 квартиры: квартиру-студию и четырехкомнатную.

18 500 000, ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

А эта квартира заявлена как элитная. Над ее оформлением трудились дизайнеры!

14 999 999, ДЕВЯТИКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

За 15 миллионов можно и 9 комнат в квартире иметь! Но оценить ее сложно, так как представлено всего 4 фото.

12 000 000, ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

Цена почти в два раза меньше, но при этом она находится в центре города, в элитном охраняемом доме. Есть подземная отапливаемая стоянка.

12 000 000, ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

За 12 миллионов можно и двухуровневую с дизайнерским евро ремонтом купить. В до вес ко всему здесь еще есть бильярдный стол!

11 000 000, ПЯТИКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

Двухуровневая квартира на 3-ем этаже. Как вам?

9 000 000, ШЕСТИКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

Это некогда жилое помещение оборудовали под офис. Что вам стоит вернуть все обратно и сделать из него свое уютное гнездышко? Или это уже не тот случай?

9 200 000, ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

И завершает нашу подборку квартира с сауной!

Информация и фото были взяты с сайта avito.ru

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Комментарии
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  • ТРЯМ

    ТРЯМ
    23 минуты назад

    Пятикомнатная за 11 лямов, самая классная. Кухня красивая и кабинет и детская! Где же взять 11 лямов мне...

  • ТРЯМ

    ТРЯМ
    23 минуты назад

    Пятикомнатная за 11 лямов, самая классная. Кухня красивая и кабинет и детская! Где же взять 11 лямов мне...

  • Oldlord

    Oldlord
    16 минут назад

    ТРЯМ

    Пятикомнатная за 11 лямов, самая классная. Кухня красивая и кабинет и детская! Где же взять 11 лямов мне...



    Только честным трудом на благо Государства! )

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