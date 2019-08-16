Что продают в Благовещенске: топ очень дорогих квартир

23 000 000, ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

Эта квартира находится в центре города. Она в два уровня. Продается вместе с мебелью. Есть и гараж на один автомобиль, но он за отдельную стоимость.

22 000 000, ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

Всего-то на 1 миллион рублей дешевле, чем квартира выше! Находится тоже в центре города.

21 200 000, ПЯТИКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

Расположена она на двух этажах: 3 и 4. По словам продавца, ее можно переделать в 2 квартиры: квартиру-студию и четырехкомнатную.

18 500 000, ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

А эта квартира заявлена как элитная. Над ее оформлением трудились дизайнеры!

14 999 999, ДЕВЯТИКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

За 15 миллионов можно и 9 комнат в квартире иметь! Но оценить ее сложно, так как представлено всего 4 фото.

12 000 000, ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

Цена почти в два раза меньше, но при этом она находится в центре города, в элитном охраняемом доме. Есть подземная отапливаемая стоянка.

12 000 000, ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

За 12 миллионов можно и двухуровневую с дизайнерским евро ремонтом купить. В до вес ко всему здесь еще есть бильярдный стол!

11 000 000, ПЯТИКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

Двухуровневая квартира на 3-ем этаже. Как вам?

9 000 000, ШЕСТИКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

Это некогда жилое помещение оборудовали под офис. Что вам стоит вернуть все обратно и сделать из него свое уютное гнездышко? Или это уже не тот случай?

9 200 000, ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

И завершает нашу подборку квартира с сауной!

Информация и фото были взяты с сайта avito.ru