В Белогорске огонь полностью уничтожил склад (видео)

15 августа днем в Белогорске по улице 9 Мая загорелся частный склад. Оперативно к месту пожара прибыли сотрудники городской пожарно-спасательной части № 4 в составе 8 человек и двух единиц техники.

Видео с места пожара появилось в инстаграм-аккаунте dtp_belogorsk. Через 11 минут после прибытия было ликвидировано открытое горение. Склад полностью уничтожен огнем. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщается на сайте амурского управления МЧС.

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Любовь Чуприна