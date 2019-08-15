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В Белогорске огонь полностью уничтожил склад (видео)

В Белогорске огонь полностью уничтожил склад (видео)
Фото: https://www.instagram.com/p/B1LaAIEF0ahB2JpMWSUjhA5YARS9NOGvIRjZO00/?igshid=b1mjfvgxaapo

15 августа днем в Белогорске по улице 9 Мая загорелся частный склад. Оперативно к месту пожара прибыли сотрудники городской пожарно-спасательной части № 4 в составе 8 человек и двух единиц техники.

Видео с места пожара появилось в инстаграм-аккаунте dtp_belogorsk.

Через 11 минут после прибытия было ликвидировано открытое горение. Склад полностью уничтожен огнем. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщается на сайте амурского управления МЧС.

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#пожары

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