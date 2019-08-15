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сегодня, 20:52 0

Макароны с сыром принесли своей фанатке десятки тысяч долларов

Макароны с сыром принесли своей фанатке десятки тысяч долларов
Фото: pixabay.com

Американка Стефани Коуч (Stephanie Couch) зашла в магазин за макаронами с сыром. Мимоходом она купила лотерейный билет, который принес ей немалый выигрыш.

Жительница американского города Гринсборо купила в продуктовом магазине любимый продукт и заодно приняла участие в лотерее. Билет оказался счастливым — он принес американке 250 тысяч долларов (16,5 миллиона рублей).

«Помню, я сняла очки, протерла глаза и проверила свой билет снова, — рассказывает Коуч. — Я пыталась убедиться, что мне все это не мерещится». Деньги она планирует потратить на ремонт ванных комнат в доме.

«Лента.ру» напоминает, что житель американского города Шарлотт, совершив добрый поступок, выиграл в лотерею. Мужчина пожертвовал старую кровать благотворительной организации «Армия спасения», а на обратном пути купил лотерейный билет, который принес ему 349 тысяч долларов (23 миллиона рублей по текущему курсу).

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#жизнь #конкурсы #финансы

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