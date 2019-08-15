Выплаты, переселение из разрушенных домов, замена утраченного скота: Василий Орлов встретился с подтопленцами

Фото: Правительство Амурской области

15 августа губернатор Приамурья Василий Орлов посетил сразу несколько населённых пунктов, наиболее пострадавших от воды – поселок Норск Селемджинского района, сёла Мазановского района – Угловое, Богословка и Мазаново.

В поселке Норск встреча с жителями проходила в школе, которую во время прихода паводка тоже подтопило водой. Сейчас специалисты проводят повторное обследование ущерба и составляют сметы.

«Для нас важно, чтобы школа заработала 1 сентября. Надо максимально быстро провести её восстановление», – поручил губернатор.

В школе посёлка Норск, когда начался подъём воды, был организован пункт временного размещения, откуда людей перевозили в ПВР поселка Февральск. Но не все сельчане уехали, 80 человек остались в посёлке, большая часть разместилась под крышей школы. Вместе с ними жили и дежурили спасатели. Они готовили еду людям, развозили питьевую воду, хлеб тем, кто жил на крышах своих домов в то время, когда поселок был затоплен. В школе был организован оперативный штаб. Сейчас минстрой детально обследует здание школы на скрытые повреждения, составит смету и приступит к ремонту, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Селемджинский район подал списки на федеральные выплаты в полном объёме. Сегодня дорабатываем с УФМС и ночью в Москву их отправим», –доложил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский.

В Норске с завтрашнего дня заработает пекарня (до этого хлеб развозили спасатели), питьевую воду на двух спецмашинах привозят из Февральска. Пушек для просушки домов достаточно. 16 августа приедет специалист из Амурпрадора, который рассчитает, сколько здесь нужно гравия и ПГС для восстановления размытых водой участков.

«С начала наводнения в Норске находилась группировка, выполняли задачи по оказанию адресной помощи. Проведена очень большая гуманитарная операция по оказанию помощи людям по эвакуации, по их возвращению, обеспечению продуктами питания во время наводнения и решение вопросов по нарушению жизнедеятельности населения. На сегодняшний день практически все задачи, которые зависели от группировки МЧС, выполнены. Дома просушены. Вывезено более 100 самосвалов мусора, и это не только с подтопления, а за «все годы жизни» села. Специалисты полностью продезинфицировали деревню. На днях группировка будет свёрнута», – рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.

На встречах в сёлах люди задавали фактически одинаковые вопросы. «Дрова уплыли», – жаловались сельчане. «Дрова дадим, – заверил губернатор. –Министерство ЖКХ с министерством лесного хозяйства отрабатывают этот вопрос с поставщиками дров».

Спрашивали люди и о том, будет ли оказана помощь в приобретении животных и домашней птицы взамен погибших. «Этот вопрос решён. Предоставим вам молодняк. Надо списки предоставить главе поселка. Овощи сможем привезти вам в сентябре, после того, как будет собран урожай», – прокомментировал губернатор.

Предпринимателям, чьи магазины затопила большая вода, будет оказана поддержка в размере до 300 тысяч рублей. «При условии, что вы сохраните здесь магазин и дальше продолжите работать», – подчеркнул глава Приамурья.

В селах после подтопления предстоит большая работа по ремонту жилья, которое будет признано аварийным. И по переселению людей из тех домов, где жить уже невозможно. Здесь работает межведомственная комиссия, в составе которой специалисты БТИ, Ростехинвентаризации и министерства строительства и архитектуры области.

«Завтра мы сверстаем список пострадавшего жилья и в Правительство РФ направим запрос о финансовой помощи по двум параметрам – жильё, которое непригодно для проживания, из которого людей надо переселять, и жильё, которому требуется ремонт. Надеемся на федеральную помощь в этой части», – объяснял пострадавшим Василий Орлов.

Для тех граждан, которым сейчас негде жить, вопрос решается по двум направлениям. Для многодетных семей в качестве временного жилья приобретены 4 квартиры в Новокиевском Увале Мазановского района и 6 – в Февральске Селемджинского района. Для остальных готовятся пункты длительного размещения – они все находятся в Благовещенске, в них люди могут жить, пока не решится вопрос с основным жильём.

Слухами назвал информацию о сносе села Богословка министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский: «Никаких решений о расселении населённых пунктов нет. Речь идёт о том, что в будущем новое жильё нельзя будет строить на зонах затопления, которые тоже должны быть утверждены официально. Ни о каких массовых отселениях из населённых пунктов, тем более их сносе, речи вообще не идёт и никогда не шло».

Актуальный вопрос для сельчан – восстановление печей.

«Примерно 25 % печного фонда в подтопленных селах пострадало. Повреждения разной степени сложности – от трещин до разрушения. Вопрос с организацией работы печников решает минстрой области. Сейчас ни одно учебное заведение в области не готовит таких специалистов, приходится собирать по разным населенным пунктам тех, кто занимается этой работой. Ищем мастеров в Хабаровском, Приморском краях, в Забайкалье. Сегодня нашли 21 печника, к работам они должны приступить как можно быстрее, ведь дома уже нуждаются в просушке, и совсем скоро в этих районах должен начаться отопительный сезон», – рассказал министр строительства и архитектуры Игорь Карзунин.

Ведутся работы по восстановлению транспортной сети.

«На сегодняшний день дорожники сделали самое главное – обеспечили проезд по дороге Введеновка – Февральск – Экимчан. Чтобы сохранить дорогу (дорожное полотно сильно переувлажнено), ведены ограничения – проезд только для автомобилей общей массой до 10 тонн. Исключение составляют машины, которые возят стройматериалы для восстановительных работ, воду, продукты, топливо, лекарство. Это временная мера, мы будем наблюдать за дорогой и сообщим, когда эти ограничения можно будет отменить. Мы начали восстанавливать муниципальные дороги. Ко всем населённым пунктам сегодня обеспечен проезд. Для того чтобы полноценно восстановить проезды, которые были, мы определили объём работ, понимаем, сколько это стоит. В ближайшее время средства поступят на счёт муниципалитетов, и порядные организации приступят к полномасштабному восстановлению. Ущерб дорогам, который мы предварительно посчитали – около 1 миллиарда рублей. Сейчас вода сошла, мы уточняем, и уже понятно, что сумма будет меньше. Оценку ущерба нам помогает проводить рабочая группа, сформированная Росавтодором», – рассказал руководитель регионального минтранса Александр Зеленин.

В селах, которые возвращаются к привычной жизни после паводка, губернатор вручал благодарственные письма спасателям за их работу. «Самое главное – в этот сложный период не было допущено человеческих жертв. Вы профессионально и слаженно выполняли свою работу. Люди вас благодарили, и это дорогого стоит. Большое вам человеческое спасибо», – сказал губернатор.

Завтра из области уходит хабаровский отряд спасателей аэромобильной группировки Амурского спасательного центра МЧС России. Спасатели выполнили свою задачу. При этом в пострадавших территориях будет сохранена областная группировка пожарно-спасательной службы.

«Мы предприняли достаточно большой комплекс мер для того, чтобы минимизировать последствия паводка. Сейчас готовимся к отопительному сезону. Также надо максимально быстро составить списки, чтобы граждане скорее получили помощь. В целом работа на местах хорошая. Я вижу это по реакции людей. Нет возмущения. Но предстоит ещё много сделать», – подытожил Василий Орлов.