Приставы и налоговая нагрянули в торговую точку предпринимательницы-должницы (видео)

15 августа межрайонная ИФНС России № 1 по Амурской области и УФССП по Амурской области провели совместный рейд в отношении индивидуального предпринимателя-должницы. Сотрудники арестовали автомобиль женщины из-за образовавшегося у нее долга порядка 200 тысяч рублей.

Приставы и сотрудники налоговой днем отправились в торговую точку ТЦ «Куб» на Горького, 156. Такой визит оказался неожиданным для предпринимателя. Оказалось, что женщина задолжала порядка 2 000 тысяч рублей по налогам, а также коммунальным услугам. На оплату долга ей дали 10 дней и наложили арест на машину Mazda Demio.

«Задолженность у нее образовалась в 2017 году, в отношении нее возбуждено сводное исполнительное производство, в состав которого входит около 10 производств на общую сумму 150-200 тысяч рублей. По кассе деньги не проходят, поэтому деньги не поступают на депозитный счет отдела судебных приставов. Поэтому было принято решение о наложении ареста на движимое имущество, принадлежащее должнице, а именно автомобиль. Он предварительно оценен в 150 тысяч рублей. Но это не окончательная цена, будет привлечен независимый оценщик, и тогда уже будет ясно, покроет машина задолженность или нет», – сказал судебный пристав-исполнитель ОСП № 3 по Благовещенску Сергей Зверев.

«Налогоплательщик имеет задолженность свыше 140 тысяч рублей по налогам и сборам. Задолженность не оплачивается длительный период, то есть с 2017 года. Налогоплательщик не идет на контакт. Поэтому были применены меры принудительного взыскания. Транспортное средство оставляется на хранение должнику на 10 дней для добровольной оплаты долга, по истечению этого срока автомобиль будет передан на реализацию, выставлен на торги. Пока владелица может эксплуатировать машину. Если она не оплатит долг и транспортное средство будет находиться уже в другом состоянии, или будет отсутствовать, то последует уголовная ответственность», – рассказала старший государственный налоговый инспектор УФНС России по Амурской области Наталья Глухова.