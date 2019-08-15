Из-за ухудшения паводковой обстановки в повышенную готовность приведены военные

В связи с ухудшением паводковой обстановки в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях сводные отряды ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Восточного военного округа приведены в повышенную готовность.

В составе отрядов около 1 000 человек и почти 250 единиц техники, в том числе специальной, автомобильной, инженерной, РХБ защиты, связи и медицинской.

Отряды находятся в четырехчасовой готовности к выполнению задач в Хабаровском районе, а также в Бикинском, Комсомольске-на-Амуре, Монгохтинском, Белогорском, Благовещенском, Биробиджанском и Бабстовском гарнизонах.

Для предупреждения и устранения возможных последствий воздействия большой воды военнослужащие могут задействовать экскаваторы, грейдеры, бульдозеры, машины разграждения БАТ-2, строительные краны на базе КамАЗ.

Помимо этого, будут задействованы плавучие транспортеры, комплекты тяжелого механизированного моста, автоцистерны, ремонтно-эвакуационные машины.

Контроль за состоянием химико-биологической обстановки будет проводиться с применением разведывательных машин РХМ-6, боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2РХ. Для специальной обработки объектов спланированы авторазливочные станции АРС-14, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.