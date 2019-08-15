«Буреягэсстрой» пытается взыскать с управления капстроительства Благовещенска более полумиллиарда рублей

Больше 521 миллиона рублей за выполненные работы и убытки, по доводам АО «Буреягэсстрой», компании задолжало МУ «Городское управление капитального строительства». 2 сентября в Арбитражном суде Амурской области по этому поводу состоится предварительное судебное заседание, сообщается на сайте суда.

Истец утверждает, что им выполнены работы на общую сумму 350 861 365 рублей, однако ответчик принятые на себя обязательства исполняет ненадлежащим образом, так как не принимает предъявленные к сдаче работы.

Как следует из искового заявления, в 2008 году между АО «Буреягэсстрой» и МУ «Городское управление капитального строительства» был заключен муниципальный контракт по выполнению комплекса строительно-монтажных работ на объекте «Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур в городе Благовещенск».

Истец утверждает, что им выполнены работы на общую сумму 350 861 365 рублей, однако ответчик принятые на себя обязательства исполняет ненадлежащим образом, так как не принимает предъявленные к сдаче работы.

АО «Буреягэсстрой» считает, что сданные в одностороннем порядке работы подлежат оплате. Кроме того, общество просит возместить ему расходы по страхованию строительно-монтажных рисков в размере 7 015 867 рублей, понесенные в 2013 и в 2014 годах.

Также АО «Буреягэсстрой» в своем заявлении указывает, что в результате ненадлежащего исполнения заказчиком и Администрацией города Благовещенска, в чьих интересах был заключен контракт, обязательств по финансированию муниципального контракта, подрядчику пришлось выполнять работы в 2013 и в 2014 годах.

Истец полагает, что сумма перерасчета 150 063 895, 98 рублей компенсирует убытки, связанные с тем, что работы, фактически выполненные после 2012 года, принимались и оплачивались заказчиком без учета реального уровня цен на материалы и виды строительно-монтажных работ.

На содержание строительной площадки объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур города Благовещенск» с января 2015 года по март 2017 года АО «Буреягэсстрой» понесло расходы на содержание охраны и на обеспечение электроэнергией в размере 13 156 210, 82 рублей – данные убытки истец также просит взыскать с ответчика. Тем самым, общая сумма задолженности за выполненные работы и убытков, по доводам истца, составляет 521 097 338, 80 рублей.