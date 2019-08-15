Благовещенец, заступившийся за сестру, но не рассчитавший силу, сядет на 2 года

Два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима получил благовещенец, который отомстил обидчику своей сестры. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

В апреле 2019 года амурчанин избил мужчину, который, предположительно, ранее нанес телесные повреждения его сестре. Испытывая личные неприязненные отношения, он со значительной силой сначала ударил кулаком по лицу обидчика, когда тот упал, то пнул его еще несколько раз в лицо, грудную клетку и спину.

В результате ударов у пострадавшего оказались сломаны 4 ребра с повреждением ткани левого легкого, вызвавшим кровотечение.

Благовещенец явился с повинной, полностью признал вину и раскаялся в содеянном, Смягчающим обстоятельством осужденного стало наличие на иждивении малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.