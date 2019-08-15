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сегодня, 19:12 0

В благовещенской многоэтажке жители превратили лифт в холодильник (видео)

В благовещенской многоэтажке жители превратили лифт в холодильник (видео)

В одной из благовещенской многоэтажек жильцы сделали из обычного лифта лифт-холодильник. Стены подъемника люди украсили магнитиками, которые обычно крепят на домашнюю технику. Теперь любой местный житель или гость может наблюдать десятки сувениров разной формы, размеров и тематики.

Как рассказал один из жителей дома, все началось с пары магнитиков, кто-то прикрепил их на стену лифта, и дальше магнитиков начало становиться все больше и больше. Люди не сговариваясь пополняли коллекцию, и продолжают это делать.

«У нас очень дружный подъезд, мы в гости друг к другу ходим, все знаем друг друга хорошо, общаемся, стремимся поддерживать чистоту и порядок. Хотим красивым подъезд сделать, все инициативные, понимают, что нужен комфорт», - рассказал Александр.

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#жизнь

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