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В Благовещенске беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации, учили кормить ребенка на кукле-симуляторе

В Благовещенске беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации, учили кормить ребенка на кукле-симуляторе
Фото: pixabay.com

В Приамурье женщины с новорожденными детьми, а также беременные амурчанки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, прошли первый цикл тренинговых занятий по проекту «Добрые руки». На практических занятиях будущие мамы с помощью куклы-симулятора научились пеленать, кормить, купать и одевать ребенка.

Цикл тренингов закончился в августе, участие приняли 12 женщин. Проект разработан и реализуется в ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН «Доброта».

«Материнство начинается уже во время беременности и очень важно, чтобы женщина была к нему готова. Проект «Добрые руки» направлен на профилактику отказов от новорожденных и малолетних детей через комплексное сопровождение матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Специалисты центра «Доброта» в рамках проекта готовы помочь женщинам, сомневающимся в необходимости рождения ребенка или принятии рожденного ребенка из медицинского учреждения», – рассказала директор «Доброты» Оксана Подкорытова.

Как отмечают специалисты проекта «Добрые руки», в период беременности огромную роль играет и физическое и психологическое здоровье мамы.

«Работая с женщинами, наши психологи направляют свою работу на формирование мотивации принятия ребенка, воспитание чувства материнства через установление и формирование духовной связи между родителями и еще неродившимся ребенком», – отметила Оксана Викторовна.

Проект «Добрые руки» реализуется с 2019 года. С апреля по июль в центре «Доброта» уже прошли 2 социально-правовых тренинга: «Восстановление утраченных документов» и «Бракоразводный процесс». Также прошел цикл тренингов детско-родительских отношений, который направлен на повышение родительской компетентности в вопросах воспитания, формирование уверенности в себе и в своих возможностях стать родителем, формирование умений у женщин выходить из конфликтных ситуаций.

Следующий цикл занятий по проекту «Добрые руки» пройдет с 31 августа по декабрь текущего года и будет направлена на стабилизацию эмоциональной сферы беременных, снижение эмоционального напряжения, тревожности.

Для участия в проекте молодые мамы и беременные женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут записаться по телефонам центра «Доброта»: 8 (4162) 44-01-35, 8 924-844-00-15.

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#дети

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