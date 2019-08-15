Белогорцам предстоит выбрать новый облик возрожденного парка Дзержинского

Белогорцы сами решат, каким быть возрожденному парку имени Дзержинского. Дизайн-проект вынесут на публичное обсуждение. Только после того, как горожане скажут свое слово, начнется подготовка проектно-сметной документации.

Глава Белогорска Станислав Мелюков провел выездное совещание в парке имени Дзержинского. Он посмотрел, как расчистили территорию отдыха от старых деревьев и сорных кустарников. Вместе с заместителями, руководителем дизайн-студии «Архип» Еленой Хламовой и руководством муниципального предприятия по благоустройству Станислав Мелюков ознакомился с рекреационными зонами под объекты строительства.

«Видно, что работы шли интенсивно. Сегодня даны поручения спилить оставшиеся тополя. Вместо них, я уже говорил, будут посажены другие деревья. Сосны, маньчжурский орех, клены в парке останутся, под них будет выстроена инфраструктура, – отметил глава города. – Несмотря на первое впечатление, что размеры парка невелики, на самом деле территория здесь достаточно обширная, почти 3 гектара земли. Разумеется, парк предполагает, что его будут посещать все белогорцы любого возраста. Более или менее понятна картина с дальней частью территории. Там будет спортивная зона».

Руководитель студии «Архип» Елена Хламова также оценила предстоящий объем работ и сопоставила проектное разграничение тематических площадок с реальным расположением парка. «Конечно, видно, что работа проведена немалая. Полностью расчищена территория от зарослей. Сейчас виден сам объем парка. Есть понимание того, как будут расположены зоны спокойного и активного отдыха, – отметила она. – Мне лично всегда интересна история про городские пространства малых городов. Я сама родилась в городе, очень похожем на Белогорск. И когда я вижу, что в Белогорске есть изменения, которые значительно улучшают инфраструктуру города, это очень впечатляет. Самое любимое место в парке лично для меня – это зона водных объектов». По словам Елены Хламовой, в сложных климатических условиях сложно воплотить авторскую идею с мостами-водопадами. «Строители, подрядчики относятся скептически к созданию бассейнов, фонтанов, прудов. Но мне все-таки очень хочется, чтобы здесь эта идея воплотилась в жизнь, несмотря на те трудности, с которыми придется столкнуться», – призналась руководитель студии «Архип».

Участники выездной встречи отметили, что в основе благоустройства парка остается концепция дизайна, который создавался несколько лет назад. Но ее продолжат совершенствовать. Новый вариант представят через один-два месяца.

По решению Станислава Мелюкова окончательный вид парк приобретет после его согласования с жителями Белогорска. Дизайн-проект реконструкции парка Дзержинского вынесут на публичное обсуждение ориентировочно в октябре. Только после этого начнут готовить проектно-сметную документацию. Сейчас идет поиск соответствующего проектного учреждения. В Амурской области подобного нет, отмечает администрация города.