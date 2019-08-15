Очевидцы: в Моховой Пади мужчина избил собаку и выкинул ее с балкона

Фото: Амур.инфо

В Моховой Пади домашнюю собаку сначала избили, а потом выкинули с балкона 2 этажа. Об этом информационному агентству рассказала жительница поселка, которая стала очевидицей произошедшего. С ее слов, это сделал ее сосед, хозяин животного.

«Я услышала визг собаки в момент, когда он ее избивал. Я живу на 5 этаже, и соседский балкон закрывает эту площадь, поэтому только слышала звуки. Следом я услышала крики соседки с 4 этажа, ей была видна вся процедура – как ее выкидывали, как собака летела с балкона, как она мучилась на земле. В течение 2 минут мы с ней выбежали из квартир, забежали за дом, собака уже была мертва. Мы померили пульс, сердцебиения не было, абсолютно пустой взгляд», – рассказала амурчанка.

Она считает, что удары, которые нанесли животному, были несовместимы с жизнью. Собака относительно крупная, и разбиться, упав со 2 этажа, она не могла.

«У нас за домом грядки у бабушек, земля достаточно мягкая. Мы здесь все знаем друг друга», – уточняет девушка.

Происшествие случилось 15 августа около 12:30. Свидетели издевательства над животным позвонили в полицию, сообщили волонтерам, сделали фото- и видеосъемку для следствия.

«Сегодня в Моховой Пади произошло несчастье, у нас избили домашнюю собаку в домашних условиях, и хозяева скинули ее с балкона. Собака скончалась, не приходя в себя. Собака ухоженная, соседи находятся в неадекватном состоянии, в алкогольном опьянении», – говорится за кадром видео.

Однако до приезда экипажа, труп собаки уже успели вывезти.

«Его сестра приехала со своей дочкой. Они очень тяжело перенесли это, дочка ее плакала, было слышно, у нее прям истерика была. Они завернули собаку в какую-то тряпку и увезли», – сообщила амурчанка.

На произошедшее отреагировала благовещенская зоозащитная организация «Горячие сердца», опубликовав соответствующий пост в своем инстаграм-аккаунте.

«Наше общество деградирует семимильными шагами! Убийство слабого и беззащитного становится нормой. Собаку, к сожалению, уже не вернуть, но, хочется верить, что правоохранительные органы не пустят ситуацию на самотек», – говорится в публикации.

По факту смерти собаки полиция проводит проверку. Сотрудники опрашивают свидетелей и очевидцев, выясняются обстоятельства произошедшего, пояснили в городской полиции.

«Это очень болезненная тема для нашего поселка, это уже не первый случай, когда вот так относятся к животным, не только к уличным, за которых некому заступиться, но и к домашним», – подытожила очевидица.