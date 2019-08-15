Амурчане старше 50 лет проходят профподготовку, чтобы укрепить свои позиции на рынке труда

Амурчане предпенсионного возраста – старше 50 лет – получают профессии в образовательных организациях области. Таким образом в регионе реализуется федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«Обучение поможет зрелым специалистам повысить конкурентоспособность и мобильность, тем самым укрепив свои позиции на рынке труда», – прокомментировали в отделе профессионального образования и науки регионального минобрнауки.

Всего в проекте участвуют 26 образовательных организаций области. Перечень профессий, по которым проходит бесплатная профподготовка, широк: от арматурщика до врача. Воспользоваться бесплатной услугой решили несколько сотен зрелых амурчан, сообщает пресс-служба ведомства.

К примеру, в Амурском колледже сервиса и торговли обучаются 85 человек. Наиболее востребованные программы обучения – «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», «Повар», «Парикмахер», «Лаборант химико-бактериологического анализа», «Бухгалтер» и «Специалист по персоналу».