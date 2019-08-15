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15августа
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сегодня, 17:30 0

В Зее установят видеокамеры, чтобы бороться с превращением мусорных площадок в свалки

В Зее установят видеокамеры, чтобы бороться с превращением мусорных площадок в свалки
Фото: zvportal.ru

В городе Зея территории вокруг контейнерных площадок стали превращаться в свалку для промышленных отходов. И это стало настоящим бедствием для города. В местной администрации приняли решение бороться с проблемой при помощи видеокамер.

Владельцы некоторых частных компаний вывозят на контейнерные площадки строительный и производственный мусор. Как правило, вблизи контейнеров, несмотря на протесты жителей близлежащих домов, разгружается большегрузный транспорт, и в результате вся территория превращается в полигон твердых коммунальных отходов, пишут «Зейские вести сегодня».

По словам исполняющего обязанности руководителя отдела архитектуры и строительства Сергея Копылова, на очистку захламленных территорий приходится тратить много сил и использовать для вывоза мусора транспорт Единой службы по благоустройству города.

В облюбованных для выгрузки промышленных отходов местах планируется разместить видеокамеры с тем, чтобы установить владельцев отходов и заставить их вывезти все на полигон.

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#Зея #мусор

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