Благовещенец отправится в колонию строгого режима за то, что ударил сотрудника вневедомственной охраны

В областном центре Приамурья суд вынес приговор 27-летнему благовещенцу. Он признали виновным в применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, который находился при исполнении.

Суд установил, что в феврале текущего года, горожанин ударил сотрудника вневедомственной охраны по лицу. Все случилось в служебном автомобиле. Благовещенец в этот момент был пьян.

Подсудимый вину свою признал полностью. Суд признал это смягчающим обстоятельством, а отягчающим – рецидив и совершение преступления в состоянии опьянения. В итоге мужчину осудили на 1 год 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.