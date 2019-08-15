В Приамурье расширили границы запрета продажи алкоголя из-за ЧС

По распоряжению губернатора Амурской области Василия Орлова расширены границы запрета продажи алкоголя. Вслед за увеличением зоны ЧС в регионе, под запрет продажи алкоголя попали новые территории. Среди них отдельные участки по улицам Белогорска, Благовещенска, Зеи, Свободного, сообщает пресс-служба областного правительства.

Также запрет дополнительно распространяется на ряд населенных пунктов Тамбовского, Сковородинского, Ромненского, Октябрьского, Михайловского, Магдагачинского, Константиновского и Ивановского районов. Обновленные границы зон указаны в распоряжении губернатора.

Предпринимателей этих населенных пунктов просят провести инструктаж с продавцами и приостановить оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Под запрет попадают все виды крепких алкогольных напитков, вина, пиво и пивные напитки, алкогольные коктейли и тому подобное. Исключением станет слабоалкогольная продукция, содержащая тонизирующие компоненты. Запрет будет действовать до отмены режима чрезвычайной ситуации.

За нарушение запрета предполагается административный штраф. Для должностных лиц его размер составит от 20 до 40 тысяч рублей с возможной конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Юридическим лицам грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Как ранее сообщало Амур.инфо, сухой закон в Приамурье ввели 2 августа в границах зон чрезвычайной ситуации в связи с прохождением паводка на территории региона. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции был установлен на всей территории Мазановского и Селемджинского районов, в нескольких селах Белогорского, Свободненского и Серышевского районов, а также на отдельных улицах Белогорска и Свободного.