Дороги у вас классные: байкер из Москвы остановился в Благовещенске

«Выехал из Москвы 28 июля, еду – кайфую просто! Природа, пейзажи, пшеница, подсолнухи! Я иногда останавливаюсь, все бросаю, по полям начинаю ходить! Там такого нет», – эмоционально делится впечатлениями от поездки Александр Фокин.

На своей Ямахе с объемом двигателя в один литр 29-летний мужчина уже преодолел более восьми тысяч километров. «С Читы доехал до Благовещенска за 12 часов, 1600 километров. На спортбайке! Мало кто проезжал это расстояние именно на спортбайке. Здесь посадка неудобная, он для трека создан. Кстати, дорога Улан-Удэ – Чита – Благовещенск самая кайфовая получилась. Там серпантины! Я на коленках закладывал!», – рассказывает Александр.

Гонщик продолжает – амурские дороги ему понравились. Хотя тут же признается – на подъезде к Благовещенску на трассе были «волны», из-за которых мотоцикл пять раз отрывал от земли оба колеса. При этом, говорит Александр, он любит передвигаться быстро и в среднем едет со скоростью 170-200 километров в час.

У населенных пунктов мотоциклист встречается с подписчиками своего канала. В основном среди фанатов подростки. Подобная встреча была и в столице Приамурья. «Мне постоянно предлагают где-то остановиться, принять меня. В Благовещенске тоже меня встретили. Фанаты переживают, болеют за меня! Они мне как братья», – делится мотоциклист-блогер. Видео со своего путешествия он старается выкладывать на свой канал каждый день, иногда жертвуя сном и свободным временем.

«Благовещенск обалденное впечатление произвел. Мало городов, где есть красивые набережные. Вчера вечером приехали на набережную, смотрю – Китай. Красотища неимоверная! Много праворульных машин, непривычно! Город очень понравился. В целом такие путешествия меняют мировоззрение. Добавляют к жизни что-то позитивное и классное», – говорит Александр.

«Когда я жил в Испании, три раза слетал с дороги. На скорости сто километров летел между деревьями. Но всегда мне везло. Я очень везучий человек. В Испании я и получил весь опыт вождения. У меня экшн постоянно на дороге происходит! В этот раз канистра расплавилась об выхлопную трубу и потек бензин. Выхлопные трубы могли вспыхнуть в любой момент! Я бы как призрачный гонщик заехал в город по красоте», – смеется мотоциклист.

По словам Александр Фокина, бюджет его путешествия протяженностью 10 тысяч километров укладывается примерно в 150-200 тысяч рублей. Для таких эмоций, впечатлений и знакомств это совсем не дорого, уверяет молодой человек. Уже в ближайшее время байкер отправится в Хабаровск, а оттуда во Владивосток. Домой в Москву Александр полетит на самолете. «Я уже все увидел, посмотрел. Впереди новые маршруты!»