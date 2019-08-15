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15августа
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сегодня, 16:33 3

В Благовещенске разыскивается юноша по подозрению в домогательстве (видео)

В Благовещенске разыскивается юноша по подозрению в домогательстве (видео)

В Благовещенске полицейские разыскивают молодого человека. Он подозревается в нападении на женщин. Опознать парня помогут записи с камеры видеонаблюдения. В распоряжении Амур.инфо оказалось видео с изображением разыскиваемого.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», две женщины обратились в полицию, сообщив, что неизвестный попытался совершить в их отношении действия сексуального характера.

Сообщения о розыске появились в соцсетях. Просили найти молодого человека, который напал на женщин в районе перекрестка улиц Калинина и Ломоносова, затем в районе ДОСААФ напугал женщину с трехлетним малышом, а потом, забежав в здание поликлиники № 1, напал на медсестру. После чего на Октябрьской возле шиномонтажа неизвестный напал на женщину, избил и пытался изнасиловать.

В МО МВД России «Благовещенский» подтвердили: 13 августа поступили сообщения от двух женщин о том, что неизвестный попытался совершить действия сексуального характера. В СУ СК РФ по Амурской области пояснили, что следственный отдел по городу Благовещенску проводит доследственную проверку по факту поступления сообщения о происшествии.

Приметы подозреваемого: на вид 18–20 лет, рост около 170 сантиметров, нормального телосложения, темные волосы, короткая стрижка, на предплечье правой руки есть татуировка. Был в темных брюках, футболке болотного цвета, обуви темного цвета.

Всех, кто знает или видел разыскиваемого, а также имеет сведения о месте его нахождения, просят сообщить об этом в полицию по адресу: Благовещенск, улица Октябрьская, 136, телефоны: 02 (с городского), (4162) 59-48-78, 102 (с мобильного), +7-914-550-13-73.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Неадекват

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    1 час назад

    избить и изнасиловать (С)

  • Питерский

    Питерский
    43 минуты назад

    Похоже шиза посетила...

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