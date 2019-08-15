В Благовещенске ищут подрядчика на разработку проекта художественной подсветки очередного исторического здания

В областном центре Приамурья хотят сделать художественно-архитектурную подсветку здания Городского дома культуры, расположенный в городском парке. Сейчас подыскивают компанию, которая сделает для этого проект.

Заказчиком работ выступает ГДК. На разработку проекта из городского бюджета выделено почти 329 тысяч рублей по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015–2020 годы», в которую были внесены изменения в мае текущего года.

Подрядчик будет обязан получить разрешение на производство работ в инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области. Там же нужно будет согласовать уже готовую проектную документацию на художественно-архитектурную подсветку строения.

Бывший Дом военного губернатора, а ныне здание Городского дома культуры, где размещаются городские коллективы является объектом культурного наследия Амурской области регионального значения. Строение был возведено в 1912 год, а более полувека спустя – в 1988 году – было принято на государственную охрану решением Амурского облисполкома.

В проектной документации указано, что компания, которая будет делать проект подсветки этого здания, должна иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Также будущий подрядчик будет обязан соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной ему при выполнении обязательств по договору. Ему запрещено «раскрывать третьим лицам без письменного согласия заказчика количество, объем, характер выполнения работ и условия их оплаты».

Подготовить проект, согласно технической документации нужно будет в течение 120 календарных дней с момента подписания договора.

Как сообщалось ранее, помимо Дома военного губернатора, в ближайшем будущем в Благовещенске хотят осветить и главную аллею в городском парке, а также Алексеевскую гимназию, гимназию № 1 и здание ОКЦ. Такой подарок городу собирается сделать компания ДРСК на 75-летие Победы.

В текущем году в новом свете в городе уже предстали здания ЦЭВа и электроаппаратного завода.