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15августа
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сегодня, 16:12 0

В столице БАМа отпраздновали День строителя

В столице БАМа отпраздновали День строителя
Фото: пресс-служба администрации Тынды

В Тынде с размахом отметили День строителя – один из главных праздников жителей столицы БАМа. В крупнейших строительных компаниях Дальнего Востока, которые дислоцируются в Тынде, работают несколько тысяч жителей города. Они задействованы на модернизации магистрали, реконструкции федеральной трассы «Лена», ремонте жилья и социальных объектов.

На площади 25-летия БАМа чествовали работников строительных организаций. Им были вручены благодарственные письма от администрации города. Мэр Тынды Марина Михайлова поздравила строителей с профессиональным праздником и отметила роль каждого, кто внес свой вклад в сооружение Байкало-Амурской магистрали, строительство города Тынды.

В честь Дня строителя был организован большой концерт. Ярким аккордом праздника стал грандиозный фейерверк, который подарили тындинцам строительные организации.

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#праздники #строительство #Тында

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