Музей «Дом Саяпина» приглашает гостей с животными

В благовещенском музейно-выставочном комплексе «Дом Саяпина» проведут акцию «День фронтовой собаки». Сотрудники музея подготовили для гостей выставку животных, показательные выступления собак, игры и викторины.

Акция, которая состоится в субботу, 17 августа в 14 часов, приурочена ко Дню, когда чествуют четвероногих героев, охраняющих покой и безопасность людей. В рамках акции состоится выставка «Эти забавные животные». Она предполагает показ домашних питомцев, игры, викторины с интересными фактами о животных из «Книги рекордов Гиннеса». В празднике примут участие животные детского экологического центра из школы № 26.

Также в программе показательные выступления собак клуба служебного и любительского собаководства. В выставке могут принять участие все желающие со своими питомцами. Для этого необходимо соблюсти условия: мелкие зверьки, птицы, насекомые, черепахи и другие животные должны быть в клетках. Кошки и собаки – на поводках и в намордниках. Участие животных возможно по предварительным заявкам.

Билет на «День фронтовой собаки» стоит 100 рублей, участники проходят бесплатно.

Музейно-выставочный комплекс «Дом Саяпина» находится по адресу: Благовещенск, улица Амурская, 216. Предварительные заявки принимают по телефонам: (4162) 77-53-83, 52-43-48.