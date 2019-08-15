При строительстве моста Благовещенск – Хэйхэ учли возможность последующих наводнений

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Его группа компаний СК МОСТ занимается строительством объекта на российской стороне. По словам Байсарова, только после скрупулёзной проработки был подобран тип моста и его основные характеристики с учётом минимизации влияния на объект различных внешних неблагоприятных факторов, сообщает «Газета.ру».

«Все это в равной степени относится и к проектированию вспомогательных сооружений. К примеру, прошлогодний паводок внес существенные коррективы в ход проведения работ. Своенравный Амур затопил площадки для возведения опор моста практически моментально. Строители были к этому готовы, и довольно быстро соорудили дополнительные ограждения вокруг площадок. К слову, благодаря этим ограждениям работы не останавливались даже зимой», – рассказал Руслан Байсаров.

По словам главного инженера обособленного подразделения подрядной организации АО «УСК "Мост"» Александра Юрьева в этом году подъем воды на строительстве объекта никак не сказался.

«Мы учли прошлогодние уроки природы и в этом году подготовились. Паводок никак не повлиял на ход работ. Работы шли в штатном режиме. Строительную площадку защитили от подъема воды. Мы находимся на завершающем этапе строительства, работы ведутся по пролетному строению, поэтому колебания уровня воды не сказались», – сообщил Александр Юрьев.

Руслан Байсаров отметил, что мост Благовещенск — Хэйхэ по техническому исполнению относится к разновидности вантовых мостов, где дорожное полотно соединяется с пилонами стальными тросами. К тому же, мост экстрадозный – здесь нагрузка распределяется не только по вертикали, но и в горизонтальном направлении.

Вантовая система моста выполнена из материалов производства французской компании мирового уровня. Мост рассчитан на то, чтобы ежедневно по нему проезжали тысячи автомобилей, больше 90 % которых – грузовики.

«Кроме мостового перехода, наша компания строит мост через протоку Каникурганская. Этот мост станет подъездным к основному. В настоящее время ведутся работы по устройству плиты проезжей части. Принципиально важно с технической точки зрения то, что мы занимаемся этим параллельно с китайскими партнерами – чтобы создавать симметричную нагрузку на мост», – уточнил бизнесмен.

Затем компания займется укладкой асфальтобетонного покрытия как на самом мосту, так и на подъездных дорогах, а также установкой перильного и барьерного ограждения и мачт освещения.

«Одновременно будут вестись работы по укреплению дороги и дамб железобетонными плитами для исключения размывов при подъеме уровня реки. Это особенно актуально в связи с угрозой новых паводков. Разлив реки может внести свои коррективы в ход работ. Но мы к этому готовы», – сказал Байсаров.

Амурская область готовится получить статус «свободного порта» – там будет создан льготный налоговый режим. Мост Благовещенск - Хэйхэ станет одним из инфраструктурных элементов создаваемого кластера. Сдать в эксплуатацию объект планируют в апреле 2020 года.

«Надо отметить, что строящийся мостовой переход – первый автомобильный мост между Россией и Китаем через Амур. До этого существовала только возможность понтонной переправы, и то ограниченная – летом, во время навигации, сообщение прекращалось. А учитывая, что Благовещенск и Хэйхэ – пограничные города, которые исторически являются центрами российско-китайской торговли, то необходимость в бесперебойном сообщении между этими населенными пунктами существовала давно. Появление моста в данном регионе решит множество проблем и, безусловно, будет способствовать дальнейшему успешному развитию отношений между РФ и КНР. Не зря мост уже фигурально называют "точкой роста" как непосредственно Амурской области, так и всего Дальнего Востока», – подытожил Руслан Байсаров.