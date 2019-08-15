При строительстве моста Благовещенск – Хэйхэ учли возможность последующих наводнений
До разработки проекта трансграничного моста Благовещенск – Хэйхэ специалисты провели тщательную подготовительную работу, в ходе которой приходилось учитывать множество нюансов, главный из которых – сложный, зачастую непредсказуемый характер реки Амур. Об этом рассказал председатель совета директоров АО «УСК Мост» Руслан Байсаров.
Его группа компаний СК МОСТ занимается строительством объекта на российской стороне. По словам Байсарова, только после скрупулёзной проработки был подобран тип моста и его основные характеристики с учётом минимизации влияния на объект различных внешних неблагоприятных факторов, сообщает «Газета.ру».
«Все это в равной степени относится и к проектированию вспомогательных сооружений. К примеру, прошлогодний паводок внес существенные коррективы в ход проведения работ. Своенравный Амур затопил площадки для возведения опор моста практически моментально. Строители были к этому готовы, и довольно быстро соорудили дополнительные ограждения вокруг площадок. К слову, благодаря этим ограждениям работы не останавливались даже зимой», – рассказал Руслан Байсаров.
По словам главного инженера обособленного подразделения подрядной организации АО «УСК "Мост"» Александра Юрьева в этом году подъем воды на строительстве объекта никак не сказался.
«Мы учли прошлогодние уроки природы и в этом году подготовились. Паводок никак не повлиял на ход работ. Работы шли в штатном режиме. Строительную площадку защитили от подъема воды. Мы находимся на завершающем этапе строительства, работы ведутся по пролетному строению, поэтому колебания уровня воды не сказались», – сообщил Александр Юрьев.
Руслан Байсаров отметил, что мост Благовещенск — Хэйхэ по техническому исполнению относится к разновидности вантовых мостов, где дорожное полотно соединяется с пилонами стальными тросами. К тому же, мост экстрадозный – здесь нагрузка распределяется не только по вертикали, но и в горизонтальном направлении.
Вантовая система моста выполнена из материалов производства французской компании мирового уровня. Мост рассчитан на то, чтобы ежедневно по нему проезжали тысячи автомобилей, больше 90 % которых – грузовики.
«Кроме мостового перехода, наша компания строит мост через протоку Каникурганская. Этот мост станет подъездным к основному. В настоящее время ведутся работы по устройству плиты проезжей части. Принципиально важно с технической точки зрения то, что мы занимаемся этим параллельно с китайскими партнерами – чтобы создавать симметричную нагрузку на мост», – уточнил бизнесмен.
Затем компания займется укладкой асфальтобетонного покрытия как на самом мосту, так и на подъездных дорогах, а также установкой перильного и барьерного ограждения и мачт освещения.
«Одновременно будут вестись работы по укреплению дороги и дамб железобетонными плитами для исключения размывов при подъеме уровня реки. Это особенно актуально в связи с угрозой новых паводков. Разлив реки может внести свои коррективы в ход работ. Но мы к этому готовы», – сказал Байсаров.
Амурская область готовится получить статус «свободного порта» – там будет создан льготный налоговый режим. Мост Благовещенск - Хэйхэ станет одним из инфраструктурных элементов создаваемого кластера. Сдать в эксплуатацию объект планируют в апреле 2020 года.
«Надо отметить, что строящийся мостовой переход – первый автомобильный мост между Россией и Китаем через Амур. До этого существовала только возможность понтонной переправы, и то ограниченная – летом, во время навигации, сообщение прекращалось. А учитывая, что Благовещенск и Хэйхэ – пограничные города, которые исторически являются центрами российско-китайской торговли, то необходимость в бесперебойном сообщении между этими населенными пунктами существовала давно. Появление моста в данном регионе решит множество проблем и, безусловно, будет способствовать дальнейшему успешному развитию отношений между РФ и КНР. Не зря мост уже фигурально называют "точкой роста" как непосредственно Амурской области, так и всего Дальнего Востока», – подытожил Руслан Байсаров.
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