Не покладая рук: работы на строящемся мосту через Амур не останавливаются даже ночью (фото)

Длина трансграничного моста равна одному километру. 500 метров российской части разбиты на восемь участков разной длины. В настоящее время идет бетонирование пятой захватки.

На строящемся объекте можно наблюдать все стадии процесса бетонирования – подготовка, создание каркаса из арматуры, укладка бетона и процесс ухода за ним. Дистанция работ потребует 1 150 тонн арматуры и 2 500 кубометров бетона – такое количество материала ляжет на 500 метров моста слоем толщиной в 26 сантиметров.

«В данный момент мы бетонируем пятую из восьми захваток – это участок плиты. Работы начали днем и продолжаются непрерывно. Продолжительность их составляет 24 часа, то есть мы работаем круглые сутки», – объясняет главный инженер обособленного подразделения подрядной организации АО «УСК "Мост"» Александр Юрьев.

Особенность процесса заключается в том, что доставка бетонной смеси осуществляется не по мосту, а с барж и катеров. Груженое плавсредство подходит к мосту, кран поднимает ствол наверх и с помощью насосов подает материал. Такой способ подачи смеси обусловлен протяженностью моста, а также тем, что пускать по нему тяжеловозы пока невозможно.

«Для обеспечения высокого качества работ все рабочие процессы синхронизированы с китайской стороной. Работы выполняются последовательно, в четком взаимодействии и постоянном диалоге с китайской стороной. Это связано с особенностью данного моста, конструкция которого предполагает использование металлических балок и железобетонной плиты проезжей части, а также элементы вантовой системы. Еще на этапе разработки проекта все нюансы обсуждались на встречах с китайской стороной. И сейчас такие встречи продолжаются на каждом этапе работ», – говорит Александр Федорович.

Последний бетон подадут 20 августа, а процесс бетонирования планируют завершить 5 сентября. После того как материал наберет прочность, начнется следующий этап – устройство гидроизоляционного слоя. Он защитит бетон от разрушительного воздействия влаги и температур.

Последний слой мостового «пирога» – асфальт. На проезжую часть конструкции его укладка начнется примерно в то же время, когда будет завершаться бетонирование седьмой и восьмой захваток моста. Российские и китайские строители завершат цикл работ прямо на середине трансграничного перехода. Как сообщало ИА «Амур.инфо», сквозное сообщение из Китая в Россию по основной части строящегося моста через Амур Благовещенск – Хэйхэ может осуществляться уже в октябре 2019 года.

А пока каждый работает по-своему: на российской части круглосуточно, на китайской – в светлое время суток. На российской части не покладая рук трудятся 240 человек, на китайской – больше. За счет этого и удается соблюдать равномерный ход работ.

Срок эксплуатации конструкции составляет 100 лет. Чтобы сооружение прослужило долго и качественно, его необходимо правильно обслуживать. Именно для обслуживания моста на нем предусмотрены тротуарные части. Ходить по ним смогут только специалисты, остальным сюда нельзя. «Конструкция запроектирована для движения автомобилей, пешеходного движения здесь осуществляться не будет», – уточняет Александр Федорович.

Перед запуском в эксплуатацию, который намечен на апрель 2020 года, предстоит провести много масштабных работ. Завершающими станут покраска опор и пролетов, монтаж аэродинамических обтекателей. Они призваны снижать ветровые нагрузки и гасить колебания конструкции. Финальным штрихом станет монтаж архитектурного освещения.