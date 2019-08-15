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15августа
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В Хабаровском крае превентивно ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

В Хабаровском крае превентивно ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней
Фото: pixabay.com

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении регионального режима ЧС в Хабаровском крае. Это позволит усилить мероприятия по недопущению занесения африканской чумы свиней (АЧС) в регион и, в случае необходимости, оперативно привлекать финансирование.

Специалисты ветеринарной службы организовали обход хозяйств, занимающихся разведением свиней. Акцент сделан на приграничные территории, которые в первую очередь находятся в зоне риска.

«Запрещен выгул свиней на открытом воздухе, использование кормов без документов, допуск в животноводческие помещения посторонних людей. Параллельно проводится плановая вакцинация от ящура. В Хабаровском крае не зафиксировано ни одного случая чумы свиней. Однако угроза занесения инфекции по-прежнему велика», — отмечает начальник управления ветеринарии правительства края — главный государственный ветеринарный инспектор Николай Постоев.

По его словам, усилен контроль за реализацией охлажденной и замороженной свинины и поставками мяса в регион. Речь идет как о таможенных пунктах пропуска, так и приграничных автомагистралях. Продукция проверяется в торговых сетях.

Ветеринарный заслон силами приморского Россельхознадзора выставлен в поселке Лучегорск вдоль федеральной трассы Хабаровск – Владивосток. Специалисты проверяют сопроводительные документы на мясную продукцию. В Хабаровском крае аналогичный пост установлен на Амурском мосту. К вечеру еще один пост появится в Бикинском районе на федеральной трассе, сообщает DVHAB.Ru.

АЧС безопасна для человека, однако риск распространения инфекции с мясной продукцией высок. В связи этим жителей края просят проявлять бдительность, проверяя документы на охлажденную и замороженную свинину, а также избегать покупок на стихийных рынках.

Очаг африканской чумы свиней обнаружен 31 июля в одном из хозяйств Пограничного района Приморского края. В муниципалитете был также объявлен режим ЧС, введен карантин. Вирус был занесен и на территорию Благовещенского района Амурской области.

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#Дальний Восток #животные #происшествия

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