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15августа
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сегодня, 14:43 0

В Амурской области в воде остаются 45 придворовых территорий

На территории Приамурья в 14 населенных пунктах остаются подтопленными 45 придворовых территорий, 75 подворий освободились от воды за минувшие сутки. В Благовещенске вода сошла с 62 придворовых территорий, подтопленными остаются 13.

В Белогорске в воде две территории (минус 3 за сутки), в Белогорском районе – 9, в Мазановском районе – 5, в Благовещенском районе – 2, в Серышевском районе – 1 (минус 7 за сутки), в Ивановском районе – 13 (минус 3 за сутки). 350 дачных участков в Белогорске по-прежнему остаются подтопленными.

С двух участков дорог в Приамурье накануне ушла вода: по одному в Михайловском и Октябрьском районах. В Ивановском районе остается подтопленным один участок, последний из перемытых с начала паводка. Населенных пунктов без транспортного сообщения в Приамурье нет.

Всего из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 2 106 человек, в том числе 717 детей. В пунктах временного размещения находятся 39 человек, из них 18 детей, у родственников расселены 2 067 человек, из них 699 детей.

Для пострадавшего населения на территории Амурской области развернуто два пункта временного размещения: один в Селемджинском районе, второй – в Мазановском районе.

В пострадавшие районы продукты и гуманитарная помощь доставляются на вертолетах Ми-26 и Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и вертолетом Ми-8 Амурской авиабазы. Всего с начала паводка доставлено более 118 тонн грузов.

В ликвидации последствий прохождения дождевого паводка на территории Амурской области задействовано 602 человека, 108 единиц техники, 23 плавательных средства.

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#наводнение

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