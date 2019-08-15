В Тынде установили лифты без кнопок и облицовки

В редакцию Амур.инфо обратились жители Тынды, которые уже почти полгода вынуждены обходиться без лифта. Для многих жильцов девятиэтажного дома эта нагрузка стала непосильной. Как выяснилось, кабины не запускают, потому что в них отсутствуют важные элементы.

Изначально к ремонту лифтов жители дома 14 на улице Октябрьской в Тынде отнеслись положительно. «Лифт у нас функционировал уже 30 лет, вроде как нужно заменить. Это вполне нормально. Как нас уверяли, замена будет произведена за два месяца. То есть лифты должны были запустить в мае. Для нас это не критичный срок, походим пешком. Но когда строительство затянулось на 5 месяцев, и в эти сроки ничего не ремонтируют, это уже другой вопрос!» – возмущается житель дома Александр Антипин.

Пожилой мужчина рассказывает – в их 9-этажном доме средний возраст жителей 60 лет. Некоторым приходится спускаться и подниматься по лестнице несколько раз в день, что не просто для пожилых людей. Лифты не работают во всех пяти подъездах многоэтажки. Жители самостоятельно выяснили, что запустить новые лифты не могут из-за отсутствия в них облицовочного материала. Также в кабинах не установлены кнопки. Оказалось, про них просто забыли.

«Облицовочный материал для лифтов и подъездов каким-то образом не был задекларирован в конкурсной документации. Только потом это исправили. На днях мне прислали накладную, где указано, что на этой неделе из Томска был отправлен облицовочный материал», – пояснила корреспонденту Амур.инфо мэр Тынды.

«Между фондом капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области и заводом по изготовлению лифтов был заключён договор на поставку и установку оборудования. В данной ситуации мы не являемся стороной договора. Сроки постоянно отодвигаются. На сегодняшний день часть лифтов, а именно 21 кабина, уже запущены. Остались только два дома: Октябрьская, 14 и Спортивная, 12. Фонд капремонта установил новые сроки. Крайний срок был 13 августа. Понятно, что он уже прошёл. Теперь мы надеемся на 1 сентября», – говорит Марина Михайлова.

Как сообщало Амур.инфо, в Тынде по региональной программе капремонта общего имущества в многоквартирных домах ведется масштабная работа по замене лифтов. Генеральными подрядчиками являлись ООО «Щербинский лифтостроительный завод» и ПАО «Карачаровский механический завод». В конце июля в столице БАМа ввели в эксплуатацию 21 из 28 замененных лифтов. Но в двух домах – на Октябрьской, 14, и Спортивной, 12, работы по установке оборудования были приостановлены из-за отсутствия обрамлений этажных дверных проемов.

«Люди нервничают, мы их понимаем, я бы сама нервничала в такой ситуации. Как только облицовка дойдёт до Тынды, мы сразу её установим и запустим лифты», – заключила Марина Михайлова.

Амур.инфо направило запрос в Фонда капитального ремонта с просьбой разъяснить ситуацию.