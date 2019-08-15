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15августа
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сегодня, 14:02 0

На тепломагистрали в Благовещенске появится понизительная насосная станция

Энергетики возводят понизительную насосную станцию на тепломагистрали в Благовещенске. Новый объект, который появится на обратном трубопроводе тепловой «ветки» № 3 Центрального района, увеличит пропускную способность существующей тепломагистрали и обеспечит необходимое давление теплоносителя у концевых потребителей в юго-восточной части Благовещенска.

Как сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация» АО «ДГК», строительство важного объекта теплоснабжения займет порядка 2 лет, ввод в эксплуатацию намечен на начало отопительного периода 2020-2021 годов. Разработка проекта, закупка материалов и оборудования была произведена в прошлом году, текущий год отведен на активную фазу строительства. Всего на реализацию этого инвестиционного проекта Амурская генерация направит около 200 миллионов рублей.

Общая производительность насосной станции составит 4 900 кубометр в час, на ней будут установлены 3 современных насоса с электродвигателями, имеющими частотное регулирование.

На сегодняшний день уже произведена отсыпка площадки и устройство свайного поля, возведен фундамент для будущего здания станции.

«Это третья понизительная насосная станция, которую мы возводим на своих магистральных тепловых сетях. В прошлом году мы завершили строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали № 2. Еще одна понизительная станция функционирует в центре города с 1987 года. Объекты позволят продолжить программу присоединения новых потребителей в городе и улучшить гидравлический режим тепловой сети», – рассказал заместитель директора филиала «Амурская генерация» Олег Некрасов.

Строительство понизительных насосных станций ведется в рамках инвестиционной программы филиала «Амурская генерация» согласно схемы теплоснабжения города Благовещенска до 2030 года. Всего для развития инфраструктуры в Благовещенске необходимо построить 5 таких понизительных насосных станций.

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#энергетика

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