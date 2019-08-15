Пользователи Инстаграма нашли самую сексуальную рыбачку в мире (фото)

Фото: www.instagram.com/emilysriemer

Пользователи Сети назвали американку Эмили Ример (Emily Riemer) «самой сексуальной рыбачкой в мире». Она прославилась в Instagram фотографиями со своим уловом.

Эмили Ример, уроженка американского города Майами, штат Флорида, часто публикует свои снимки, где она запечатлена в откровенных топах и бикини с крупным уловом в руках. Она подчеркивает, что рыбалка заменяет ей тренировку на мышцы верхней части тела.

Рыбачка объясняет свой выбор одежды жаркой погодой. «Я ловлю рыбу в бикини не для того, чтобы привлекать внимание. Просто во Флориде и его округе жарко, — говорит она. — Фотографироваться со своим уловом — вполне естественно. Так вышло, что я это делаю в купальнике».

Она рассказала, что пойманная рыба часто весит больше, чем она. Женщина утверждает, что успешная борьба с крупным уловом приносит ей адреналин.

На кадре, опубликованном в ее Instagram-аккаунте 13 августа, Ример позирует в черно-зеленом купальнике рядом с рыбой оранжевого окраса. Пост собрал более пяти тысяч лайков и десятки комментариев, в которых подписчики восхитились ее стройной фигурой.

В 2018 году СМИ писали о китаянке, которая приобрела популярность после того, как ее снимок за прилавком опубликовал один из посетителей рынка. Героиню быстро окрестили «самой красивой продавщицей рыбы».