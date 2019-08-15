После скандала в поезде пассажирам разъяснили, кто должен собирать постельное белье после поездки

В Федеральной пассажирской компании – дочерней компании РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании разъяснили, кто должен собирать постельное белье после поездки. Поводом стал скандал в одном из поездов, где пассажирку возмутила просьба самостоятельно убрать белье и принести проводникам.

Возмущение пожилой женщины сняли на видео и, судя по всему, это сделала проводница, к которой и обращается разъяренная женщина. На кадрах она идет по купейному вагону и кричит остальным попутчикам, что никто не имеет права требовать с них убрать белье.

«Люди, послушайте, убирает постели только проводник, причем, после выхода пассажира. Прекращайте отвечать на команды: Несите постель, сдавайте постель. Вами пользуются такие сволочи, которые только на гиляку вас мечтают свести. Правила читайте», – кричит она.

А затем, уже обращаясь к проводнице, вопрошает: «Завтра ты скажешь: уберите за собой туалет?».

В ФПК прокомментировали, что пассажиры поезда не обязаны собирать постельное белье после поездки, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-служба компании.

«Многие пассажиры задают вопрос, нужно ли сдавать постельное белье после поездки? Спешим ответить на него – нет, не нужно. Проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию», – сказали в ФПК.

Кроме того, по просьбе пассажира проводник должен застилать постельное белье, но стоит учесть, что в первую очередь помощь оказывается пассажирам с детьми, пожилым и людям с ограниченными физическими возможностями.

«В фирменных поездах перед отправлением с начальной станции проводники застилают постельное белье на верхних полках. На нижних местах постель также застилается, но в том случае, если вагон оборудован полками-трансформерами, конструкция которых позволяет с легкостью превратить кровать в удобный диван», – добавили в компании.

Белье также застилают во всех вагонах СВ и люкс.