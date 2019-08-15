Приамурье оказалось в числе регионов, где можно недорого арендовать дом

Элитный сегмент при этом не учитывался.

В 10 регионов с наиболее дешевой арендой квартир оказались Кировская, Курская, Пензенская, Брянская, Псковская, Ивановская, Курганская и Костромская области, Забайкальский и Алтайский края.

Средняя однокомнатная квартира по стране стоит 13 тысяч рублей в месяц, двухкомнатная – 18 тысяч рублей в месяц, трехкомнатная – 25 тысяч рублей в месяц.

Разброс цен на аренду жилья в разных регионах очень сильно отличается. Так, дороже всего снять квартиру в обеих столицах и их областях, на Крайнем Севере (ЯНАО, Якутия, ХМАО, Тюменская область). А также в Крыму и Краснодарском крае. Например, средние ставки на аренду 1-комнатной квартиры в Московской области – 23159 рублей, 2-комнатной – 30 529 рублей. В Крыму «однушка» обойдется в 20 821 рубль в месяц, «двушка» – 31 537 рублей в месяц. На Кубани снять 1-комнатную квартиру на три тысячи дешевле, чем такую же в Крыму.

В рейтинге трехкомнатных квартир Краснодарский край занял третье место, сразу после Москвы и Питера – средняя «трешка» стоит там 48 тысяч рублей в месяц. Такая дороговизна в основном из-за сочинских квартир бизнес-класса, которые составляют довольно большую часть выборки.

Самые дорогие дома, сдаваемые в аренду, находятся примерно там же, где и самые дорогие квартиры. В топ-5 попал и Пермский край с ценником 53 тысячи рублей в месяц. Специалисты портала «Мир квартир» объясняют это тем, что в регионе много домов бизнес-класса. Например, за 60 тысяч рублей можно снять двухэтажный бревенчатый дом на 91 квадратный метр в городе Губаха, полностью оборудованный и с санузлом на каждом этаже. Или за 50 тысяч рублей новый дом в 150 квадратов в деревне Малая.

Самые дешевые дома, по данным портала «Мир квартир», в Забайкальском крае – всего 7 700 рублей в месяц. За 10-13 тысяч сдаются коттеджи и дачи в Ивановской, Брянской, Кемеровской, Кировской, Астраханской, Саратовской и Амурской областях, республиках Хакасия и Удмуртия.

Средний арендный дом в России предлагается снять за 27 тысяч рублей в месяц.