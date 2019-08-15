Шок: на свадьбе гостей тайно накормили отбросами

Фото: Asadour Guzelian

В Великобритании молодожены решили провести экстравагантную свадьбу. Гостей на ней кормили настоящими отбросами. Одни приглашенные были в шоке, а другие попросили добавки.

На банкете в честь бракосочетания Кейли и Джо Тилстонов (Kayley, Joe Tilston) гостям подали кушанья из остатков ресторанных блюд. Это были морской карась и окунь, бычатина, свиные ребрышки, курица, а также веганские и безглютеновые блюда.

Молодожены держали все в секрете и только в конце торжества они объявили, что блюда были приготовлены из отходов. Известие шокировало ничего не подозревавших гостей, но кое-кто попросил добавки.

По словам Кейли и Джо, они убеждены в необходимости сокращения количества мусора за счет переработки и повторного использования. Кроме того, банкет из отбросов обходится в пять раз дешевле обычного.

«Средний свадебный завтрак обходится в 25 фунтов стерлингов (две тысячи рублей) на человека, а то и дороже, — говорит Кейли. — Когда нужно накормить почти 300 ртов, готовить из остатков — это разумно».

Ранее стало известно, что в Великобритании некие жених и невеста готовят свадьбу, на которой гостей тайно накормят мясом животных, погибших в ДТП. Для реализации плана им требовался опытный повар, который умеет готовить дичь и знает, как объединить в одном блюде мясо белок, фазанов, кроликов, куропаток и оленей, сообщает «Лента.ру».