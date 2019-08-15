После случая в Дипкуне Госдума предложила согласовывать макеты памятников героям войны с минкультуры

Фото: Амур.инфо

В Госдуме предложили создать в Министерстве культуры РФ должность специалиста-историка, который будет просматривать эскизы монументов, посвященных Великой Отечественной войне. С инициативой выступил депутат Виталий Милонов.

Он считает, что такое решение позволит избежать ляпов и ошибок с оружием и формой военнослужащих, сообщает АГН «Москва».

«Может быть, при губернаторах, при Минкультуры создать комиссию, куда бы можно было направить оригинал макетов памятников, которые они хотят делать в общественных, публичных местах. Скидывали бы по е-mail, там бы сидел один чиновник. Сколько этих памятников делают в году? Даже если 100, 500, 1 000 штук – не важно. Историк бы одним глазом посмотрел, нет ли там каких-то ляпов. Одного человека в Минкультуры можно смело выделить для этих целей», – считает политик.

Он отметил, что ошибки, которые совершают власти, согласовывая военные памятники, являются неприемлемыми. В частности, это касается памятника с изображением солдат НАТО в Приамурье.

Как ранее сообщало Амур.инфо, в поселке Дипкун Тындинского района на памятнике героям Великой Отечественной войны после реставрации к нынешнему 9 Мая появились изображения солдат НАТО с автоматами М-16. В местной администрации объяснили, что ошибку на эскизе не заметили потому, что картинки для согласования им присылали по телефону. Работы по обновлению памятника уже начались: сняли краску, которая, несмотря на недавний ремонт, уже начала слезать.

В ОНФ посчитали, что причина случившегося – в безразличии. В настоящее время по поручению прокуратуры Амурской области проводится проверка по факту нанесения некорректного изображения.

«Это вообще ни в какие ворота не лезет. Теоретически можно было допустить, что это ошибка. Но то, что там оружие более современное и оно использовалось не для защиты, а для разжигания войн. …Это ошибка, которая, к сожалению, часто происходит. И все из-за того, что нет тех, кто мог бы эти памятники изначально смотреть», – добавил Милонов.