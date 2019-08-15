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сегодня, 13:04 0

Усиление ветра, дожди: прогноз погоды в Амурской области на 16 августа

Усиление ветра, дожди: прогноз погоды в Амурской области на 16 августа
Фото: pixabay.com

16 августа ночью в Амурской области переменно облачно, местами дожди, слабые дожди. Ночью и в утренние часы местами туман.

Ветер северный, северо-восточный подует с силой 3-8, с усилением до 13 метров в секунду. Температура ночью составит 13…18, местами по северу – 5…10 метров в секунду.

Днем облачно с прояснениями, на большей части области дожди, местами сильные, возможны грозы. Ветер восточный, северо-восточный. Его скорость составит 5-10, с усилением до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха – 20…25, местами – 15…20.

В Благовещенске ночью переменная облачность, слабый дождь. Днем облачно, дождь. Ветер с северо-востока разгонится до 5-10, днем – до 14 метров в секунду. Температура ночью составит 16…18, днем – 19…21 градус, сообщает Амурский гидрометцентр.

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