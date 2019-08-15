Для уничтоженных паводком библиотек Амурской области соберут книги в Чите и Хабаровске

Из-за наводнения в Амурской области библиотеки региона лишились большого количества книг. Для того чтобы восполнить фонды, запущена специальная акция.

Паводок уничтожил в библиотеке Мазановского района весь книжный фонд, в Селемджинском районе – не удалось спасти половину книг. В отдаленных районах библиотеки – единственные заведения культуры.

«Молодежка ОНФ» запустила акцию по сбору книг, чтобы помочь восполнить книжные фонды пострадавшим от наводнения библиотекам Приамурья. Желающие поделиться книгами – библиотеки, книжные магазины, жители – могут принести их в специальные пункты приема, говорится в сообщении организации.

Так, в Чите с 15 по 20 августа будет работать шесть пунктов в городских взрослых и детских библиотеках.

С 16 августа акция стартует в Благовещенске. Три пункта приема книг для последующей их передачи в фонды библиотек Амурской области: на Ленина, 139 (Амурская областная научная библиотека), Ленина, 100 (Благовещенский государственный педагогический университет) и Чайковского, 76 (общежитие Дальневосточного аграрного университета) – будут открыты до 21 августа.

Кроме того, принимать книги от всех желающих помочь библиотекам Амурской области с 19 по 22 августа будут в Хабаровске по адресам: улица Муравьева-Амурского, 4 (региональный исполком ОНФ) и 1 (Дальневосточная государственная научная библиотека).

«Те книги, которые передадут жители соседних регионов, мы доставим в Мазановский и Селемджинский районы. Чтобы там у детей и молодежи вновь появилась возможность посещать библиотеки. Чтение – это важный элемент любого образовательного процесса. Интернет, конечно, плотно вошел в нашу жизнь, но хорошую книгу по-прежнему ничто не заменит», – отметил участник «Молодежки ОНФ» Александр Екжанов.