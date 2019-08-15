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15августа
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сегодня, 12:19 0

Гребнистый крокодил стащил с лодки ребенка и съел

Гребнистый крокодил стащил с лодки ребенка и съел
Фото: rock-cafe.info

Гребнистый крокодил напал на 10-летнего мальчика и проглотил его. Трагедия произошла на филиппинском острове Балабак. Ребенок находился в лодке вместе с братьями и сестрами.

Кровожадное животное стащило мальчика с лодки и утащило под воду. Отец отправился на поиски, но тело ребенка обнаружить не смог. Благодаря местному рыбаку останки обнаружили в одном из мангровых болот.

«С 2015 года у нас не было ни одного года без жертв нападений крокодилов», — рассказал Йович Пабелло (Jovic Pabello), представитель правительственного совета, который работает над сохранением окружающей среды группы островов Палаван, в которую входит Балабак. Он считает, что частые столкновения людей с хищниками происходят из-за того, что среда обитания животных была разрушена, и им приходится искать пищу любыми способами.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Особи этого вида воспринимают человека как добычу и нападают как в воде, так и на суше. об этом сообщает «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш крокодил напал на ребенка. Дед мальчика, работавший в поле неподалеку, позвал других крестьян. Они стали бить пресмыкающееся палками и заставили хищника разжать челюсти и отпустить мальчика.

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#дети #животные #происшествия

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