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15августа
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сегодня, 12:34 1

Амурчанин несколько раз за пару месяцев обокрал возлюбленную

Амурчанин несколько раз за пару месяцев обокрал возлюбленную
Фото: pixabay.com

Амурчанин, систематически похищавший золотые украшения у сожительницы, получил 300 часов обязательных работ. Также он должен возместить потерпевшей материальный ущерб в 19 тысяч рублей. Такое решение вынес Благовещенский городской суд.

Преступление мужчина совершил на съемной квартире, где жил вместе с возлюбленной. С февраля по март 2018 года он из корыстных побуждений тайно похитил 2 золотых кольца, золотые подвеску, цепочку, серьгу и кусочек золота на общую сумму 25 000 рублей.

В ходе судебного заседания подсудимый ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Государственный обвинитель и потерпевшая согласились на рассмотрение дела в особом порядке, сообщается на сайте Благовещенского городского суда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал: полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и преступления, путём дачи в ходе следствия полных последовательных признательных показаний с выходом на место совершения преступления, розыск похищенного им имущества, явку с повинной; частичное возмещение ущерба в 6 тысяч рублей, причиненного в результате преступления.

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#закон

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Комментарии
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  • Жэка

    Жэка
    16 минут назад

    Наверное, не возлюбленную, а влюбленную в него дурочку? )

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