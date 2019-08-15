Амурчанин несколько раз за пару месяцев обокрал возлюбленную

Амурчанин, систематически похищавший золотые украшения у сожительницы, получил 300 часов обязательных работ. Также он должен возместить потерпевшей материальный ущерб в 19 тысяч рублей. Такое решение вынес Благовещенский городской суд.

Преступление мужчина совершил на съемной квартире, где жил вместе с возлюбленной. С февраля по март 2018 года он из корыстных побуждений тайно похитил 2 золотых кольца, золотые подвеску, цепочку, серьгу и кусочек золота на общую сумму 25 000 рублей.

В ходе судебного заседания подсудимый ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Государственный обвинитель и потерпевшая согласились на рассмотрение дела в особом порядке, сообщается на сайте Благовещенского городского суда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал: полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и преступления, путём дачи в ходе следствия полных последовательных признательных показаний с выходом на место совершения преступления, розыск похищенного им имущества, явку с повинной; частичное возмещение ущерба в 6 тысяч рублей, причиненного в результате преступления.