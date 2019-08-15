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сегодня, 12:15 1

Концерты, акции и флешмобы: в Благовещенске отметят День государственного флага

Концерты, акции и флешмобы: в Благовещенске отметят День государственного флага
Фото: https://ria.ru

В рамках празднования Дня государственного флага с 15 до 22 августа в Благовещенске пройдут праздничные концерты, акции, познавательные часы и мастер-классы. Главные мероприятия цикла состоятся в четверг, 22 августа.

В этот день на площади Общественно-культурного центра в 18:00 начнется праздник «И реет гордо флаг России!». Действие развернется на сцене и интерактивных площадках, расположенных на территории ОКЦ. В программе: выступление артистов и творческих коллективов города, флешмоб #Флагмоегогосударства, аквагрим, викторина и тематическая фотозона.

Также 22 августа в муниципальных библиотеках пройдут познавательные часы, викторины и интеллектуальные площадки, посвященные празднованию Дня флага Российской Федерации. Помимо этого к празднованию присоединятся и участники фестивального движение «Культурный город на набережной». В 18:00 у ротонды состоится праздничный концерт.

Для самых маленьких благовещенцев в детских садах города пройдут различные творческие мастерские, развлечения, тематические занятие и литературные гостиные, посвященные празднику.

Погрузится в атмосферу праздника можно будет уже на этой неделе. Так, с 15 августа в городских библиотеках будут открыты тематические книжные выставки #Мойфлаг. В преддверии праздника в Доме культуры села Садовое пройдет киномероприятие для детей «День Российского флага».

В воскресенье, 18 августа в 17:00 на сцене парка Дружбы состоится тематический праздничный концерт с участием вокальной группы «Казачья песня» Городского дома культуры, в исполнении которой прозвучат тематические песни о России и флаге.

21 августа в 13:00 на летней площадке Дома культуры села Плодопитомник для детей будет организована игровая программа «Гордо реет флаг державный», где ребята смогут посоревноваться в знании истории флага России, а также станцуют хоровод дружбы. В Доме культуры села Белогорье 22 августа состоится киномероприятие для детей «Как Петр I цвета флага выбирал», также в этот же день в библиотеке села проведут познавательный час, где гостям расскажут об истории государственного флага России и значении его цветов.

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#праздники

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    хм- интересный праздник,ельцин под ним в 91м взошел,а затем из танков гасил тех кто этот флаг утверждал(хасбулатов и тд)

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