В Амурской области начались массовые проверки водителей на трезвость

В Амурской области началось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». С 15 по 25 августа сотрудники Госавтоинспекции проведут целенаправленные проверки автотранспорта с целью выявления водителей в состоянии опьянения, а также иных грубых нарушений Правил дорожного движения.

Массовые проверки призваны выявить у водителей признаки состояния опьянения. Во время работы сотрудники ДПС будут приближены к питейным заведениям.

В соответствии с действующим законодательством, пьяному водителю, а также тому, кто отказался пройти медицинское освидетельствование, ждет штраф 30 000 рублей и лишение права на управление на срок от полутора до двух лет.

Повторное нарушение влечет уже уголовное наказание. Предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет, лишение права управления на три года и штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы на срок до двух лет.

«Госавтоинспекция обращает внимание всех водителей об обязательном соблюдении требований Правил дорожного движения и о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Призываем граждан проявлять активную гражданскую позицию. Если вы стали свидетелем факта управления транспортным средством нетрезвым водителем, сразу сообщайте информацию в дежурную часть полиции по телефону (4162) 42-52-62», – сообщают в ведомстве.