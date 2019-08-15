У «Маленькой Венеции» в Благовещенске снова появился шанс на воплощение

Как сообщало Амур.инфо, строительство торгово-туристического комплекса «Маленькая Венеция» вновь оказалось под вопросом. Представитель застройщика сообщил, что разрешение на строительство аннулировано, а найти 6 миллиардов на возведение комплекса до сих пор не получилось. Свой комментарий по этому поводу в редакцию Амур.инфо направила мэрия Благовещенска.

По официальной информации, ООО «Коммерческо-строительная компания “Хуафу”» в 2015 году были выданы разрешения на строительство ряда объектов комплекса «Маленькая Венеция». Так как строительство торговых рядов, выставочных залов, торгово-гостиничного комплекса не было начато, разрешения на строительство были отменены постановлениями администрации города Благовещенска. Это произошло в мае 2019 года.

Вместе с тем, сообщает пресс-служба мэрии, застройщик имеет разрешение для завершения ранее начатого строительства зданий торговых рядов. Их должны достроить до осени 2021 года. Как раз до конца октября 21 года действует и новый договор аренды на земельный участок.

Но инициаторы проекта продолжают настаивать не на частичной, а на полной достройке объекта. Представитель застройщика Марат Мкртчян рассказал корреспонденту Амур.инфо, что после публикации материала об аннулировании разрешения на строительство, на «Маленькой Венеции» сразу побывала комиссия в составе зампреда правительства Павла Матюхина, министра строительства Игоря Карзунина, первого заместителя мэра Благовещенска Олега Имамеева и руководителя компании «Хуафу» Хэ Вэньаня.

По итогу этой встречи компания «Хуафу» должна предоставить в мэрию графики выполнения обязательств по достройке. В ответ застройщик надеется получить разрешение на строительство одного из центральных объектов комплекса – копии венецианского собора Санта-Мария. Все коммуникации по проекту проходят через это здание, поэтому при строительстве оно является первоочередным.

На этой же встрече застройщик вновь попытался объяснить, почему так долго не может приступить к строительству. И причина этого – не только финансовая, говорят в компании. «Мы объясняем – нам дали времени год (с сентября 2018 года, когда был заключен новые договор аренды), а мы долго не могли получить от «АКС» техусловия. Их не выдавали на протяжении пяти месяцев! До тех пор, пока не вмешалась прокуратура. Почему администрация эти 5 месяцев не учитывает?», – говорит представитель компании Марат Мкртчян.

Сейчас в компании намерены продолжать строительные работы. «Мы будем строить своими силами, пока не найдем кредит. Будем строить медленно, но будем. Но нужно понять, какой подход у властей? Либо этот проект значимый для развития туризма, и нужно идти нам на уступки. Либо этот проект им вообще не нужен. У нас под эту «Венецию» завязан карьер под Шимановском, мы на 60 лет лицензию взяли, заплатили за нее 18 миллионов рублей! Ни для чего другого он нам не нужен! Аренду земельного участка платим ­– было 16 миллионов, теперь это 4 миллиона в год», – продолжает Марат Мкртчян.

В компании считают, что для реализации проекта необходимо создать рабочую группу, чтобы оперативно решать производственные вопросы. И один из таких вопросов уже на подходе. Это необходимость строить подстанцию стоимостью 300-400 миллионов рублей. «Она необходима не только для нужд «Маленькой Венеции», но и для нужд города. Кто будет финансировать?», – вопрошают в компании. «С одной стороны говорят об увеличении туристопотока, строят мост, – а ведь такого объекта как «Венеция» нет даже на территории России. К тому же, это рабочие места для амурчан», – заключил Марат Мкртчян.

Как сообщало Амур.инфо, проект «Маленькая Венеция» презентовали в Благовещенске в 2012 году. Спустя 7 лет на отведенной территории у Новотроицкого шоссе идет строительство нескольких зданий под торговые ряды. Копии венецианских памятников архитектуры, гостиницы и каналы пока остаются только на макете проекта.