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сегодня, 11:41 0

В Свободном готовятся к фестивалю национальных культур

В Свободном готовятся к фестивалю национальных культур
Фото: Оксана Шишенко

В Свободном 17 августа состоится фестиваль с участием представителей национальных культурных объединений Амурской области. Он пройдет в рамках празднования Дня города. Начало в 11 часов.

Национальные культурные объединения Амурской области представят на выставках предметы быта, посуду, национальные костюмы и национальные сувениры, изделия декоративно-прикладного творчества, которые можно будет приобрести.

С азербайджанским радушием горожан пригласят на чайную церемонию и научат игре в нарды. Здесь же можно будет отведать блюда национальной кухни народов Севера, приготовленные эвенками Зейского и Селемджинского районов. Армянские умельцы поделятся со всеми желающими секретами художественного мастерства: ковки металла, обработки камня и резьбы по дереву. Амурские казаки продемонстрируют приёмы джигитовки шашкой.

В дневной концертной программе совместно с коллективами города и муниципальных районов Амурской области выступят участники фестиваля национальных культур с армянскими, эвенкийскими, казачьими номерами вокального и хореографического жанров.

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#Свободный

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