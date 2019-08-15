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В эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: ситуация накануне войны с Японией в августе 1945 года

В эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: ситуация накануне войны с Японией в августе 1945 года

15 августа в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет выпуск краеведческого радиосериала «Амурские волны» под названием «Ситуация накануне войны с Японией в августе 1945 года». В передаче участвует руководитель проекта «Историческая память в Приамурье» Сергей Орлов (повтор эфира от 6 августа 2015 года). Ведущий: Михаил Митрофанов.

В вечернем эфире выйдет программа Ивана Ющенко «Человек, который был Четвергом».

Утренний эфир «Эха»вещает с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте Благовещенского «Эха».

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