В Сковородине благоустроят площадь Победы

В городе Сковородино до середины сентября планируют благоустроить площадь Победы. Средства выделяются по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы» национального проекта «Жилье и городская среда».

На территории 1 500 квадратных метров выполнят работы по укладке тротуарной плитки и устройству освещения. Потрачено на это будет более 4,5 миллиона рублей, сообщает правительство Амурской области.

По словам главы города Татьяны Безугловой, согласно контракту, дата окончания работ запланирована на 15 сентября.

Министерство ЖКХ напоминает, что жители населенных пунктов, где реализуется программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» национального проекта «Жилье и городская среда» должны контролировать выполнение работ подрядной организацией. А в случае если увидят нарушение, нужно сразу обращаться в администрацию города.