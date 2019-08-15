Выяснилось, как в кровь «пьяного» мальчика, сбитого в Балашихе, попал алкоголь

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Установлено, как в крови шестилетнего мальчика, сбитого насмерть в апреле 2017 года в Балашихе, оказалась значительная доза алкоголя. Правоохранительные органы выяснили, что ошибку допустил врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, проводивший исследования.

Оказалось, что Клейменов перепутал порядок действий при отборе пробы. Сначала он ввел в тело погибшего консервирующие вещества и лишь потом взял пробы на алкоголь. Это и привело к ошибке: в заключении врач написал, что в крови погибшего обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле (для ребенка - это около 100 миллилитров водки).

Трагедия произошла 23 апреля 2017 года во дворе жилого дома в Балашихе. Водитель Ольга Алисова на собственной машине сбила насмерть шестилетнего мальчика. Судмедэксперт Клейменов дал о смерти ребенка шокирующее заключение, которое вызвало широкий общественный резонанс. Выводы Клейменова проверяли 18 экспертов. Они опровергли заключение врача, установив, что никакого алкогольного опьянения у погибшего ребенка не было. Спирт у него в крови оказался уже после смерти.

15 ноября 2017 года Алисову приговорили к трем годам колонии.

Клейменов был признан виновным по статье 293 УК РФ («Халатность») и приговорен к десяти месяцам исправительных работ. На днях он был освобожден от наказания за сроком давности, сообщает «Мир24».