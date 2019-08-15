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15августа
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сегодня, 10:20 18

В Благовещенске поставят остановки с возможностью зарядить телефон, с wi-fi и видеонаблюдением

В Благовещенске поставят остановки с возможностью зарядить телефон, с wi-fi и видеонаблюдением

Благовещенское предприятие ГСТК собирается приобрести два современных остановочных павильона. Там можно будет подзарядить свой телефон и даже посидеть в Интернете.

Все необходимое для этого указано в аукционной документации как дополнительное оборудование, в том числе система зарядки телефонов, которая должна состоять из блока питания, USB разъемов и герметичного бокса. Кроме того, предусмотрена система раздачи Интернета на базе роутера ASUS ADSL DSL-N10, с комплектующими.

Также остановка будет оборудована системой видеонаблюдения.

Судя по документации, предприятие готово закупить два таких павильона. Стоимость каждого – 1 215 000 рублей, за счет внебюджетных средств.

Аукцион на определение подрядчика состоится 19 августа. С момента заключения контракта, по условиям, новые остановки должны быть поставлены в течение 30 календарных дней.

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#интернет #связь #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • farfalla

    farfalla
    1 час назад

    а содержаться эти современные остановки будут в таком же состоянии как якобы теплые остановки, которые стоят без окон, батарей, дверей и грязнющие до такой степени, что туда заходить порой страшно...

  • kidman

    kidman
    1 час назад

    Всегда хочется верить в хорошее, доброе, светлое... - но ведь загадят и разломают всё моментально! И видеонаблюдение не поможет

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    1 час назад

    Я так погляжу, что городу денег девать некуда.

  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    1 час назад

    Посадить бы этого фантазера надолго...Глядишь и желание пилить бюджет на никому не нужных тратах отпадет.

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    А какая им разница, пусть ломают, зато откаты!

  • ay

    ay
    1 час назад

    Фефелов Иван

    Я так погляжу, что городу денег девать некуда.



    Бомжесборники для алкашей уже есть. А это будут сборники юнцов с зависимостью от инета?

    А меж тем "тракт" им.Шимановского остаётся пылегенератором и убийцей подвесок транспортных средств (за исключением теплоходов-электровозов-вертолётов).

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    1 час назад

    да я просто не понимаю, зачем делать это "чудо техники" с вайфаем и видеокамерами, если полно остановок, где не присесть толком нет, не от дождя спрятаться или ветра.

  • Гуантанамо

    Гуантанамо
    56 минут назад

    в городе простых лавочек нет-а тут вай-фай

  • БМВ

    БМВ
    48 минут назад

    Остановка стоимостью в полквартиры......

  • рождён в СССР

    рождён в СССР
    45 минут назад

    Сартиров нет...

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    42 минуты назад

    Вот насколько я "за" такие изменения, но, блин, хоть бы старые помыли. Вроде бы и не разломаны, не обшарпаны, но ужасно грязные. Может, вместо уборки листьев на субботниках, чиновникам остановки помыть, раз уж ГСТК не справляется?

  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    40 минут назад

    Можно еще в небо квадрокоптеры запустить с неоновой подсветкой...В виде ангелочков.Баба Валя любит такую тематику.И что бы они были в шарфиках бирюзовых..

  • Bender

    Bender
    24 минуты назад

    А кто за вай-фай будет платить?

  • Олеся82

    Олеся82
    16 минут назад

    Интересно а бомжи там также будут спать? Что зайти невозможно...Не тот у нас уровень культуры.... ох не тот(

  • Олеся82

    Олеся82
    15 минут назад

    Интересно а бомжи там также будут спать? Что зайти невозможно...Не тот у нас уровень культуры.... ох не тот(

  • Олеся82

    Олеся82
    15 минут назад

    Интересно а бомжи там также будут спать? Что зайти невозможно...Не тот у нас уровень культуры.... ох не тот(

  • Nakamura

    Nakamura
    10 минут назад

    Ей цена красная 300 тыщ. остальное на озеленение коттеджей

  • Мапа

    Мапа
    4 минуты назад

    Олеся82

    Интересно а бомжи там также будут спать? Что зайти невозможно...Не тот у нас уровень культуры.... ох не тот(



    Вот как раз и поднимают уровень культуры народа модными инновационными проектами, а вы не придирайтесь !!! :)

    И ничего страшного, что вместо этих 2-х современных и красивых остановок можно купить штук 40 обычных!!!

    Это же ретроградство!!! Вы что не согласны с политикой правительства ?!!!

    Премьер-министр отметил, что тема инновация "стала достаточно модной"

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