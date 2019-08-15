В Благовещенске поставят остановки с возможностью зарядить телефон, с wi-fi и видеонаблюдением

Благовещенское предприятие ГСТК собирается приобрести два современных остановочных павильона. Там можно будет подзарядить свой телефон и даже посидеть в Интернете.

Все необходимое для этого указано в аукционной документации как дополнительное оборудование, в том числе система зарядки телефонов, которая должна состоять из блока питания, USB разъемов и герметичного бокса. Кроме того, предусмотрена система раздачи Интернета на базе роутера ASUS ADSL DSL-N10, с комплектующими.

Также остановка будет оборудована системой видеонаблюдения.

Судя по документации, предприятие готово закупить два таких павильона. Стоимость каждого – 1 215 000 рублей, за счет внебюджетных средств.

Аукцион на определение подрядчика состоится 19 августа. С момента заключения контракта, по условиям, новые остановки должны быть поставлены в течение 30 календарных дней.