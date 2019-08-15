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15августа
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В Белогорске из-за чумы свиней отменили сельхозярмарку

В Белогорске из-за чумы свиней отменили сельхозярмарку
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

В Белогорске решением главы Станислава Мелюкова отменена традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Сельхозtravel по-белогорски». Четвертое по счету масштабное мероприятие по презентации и реализации товаров амурских сельхозпроизводителей было запланировано на субботу, 24 августа.

Однако в связи со сложной зоосанитарной обстановкой в Усть-Ивановке Благовещенского района из-за возникшей там вспышки африканской чумы свиней, чрезвычайная противоэпидемическая комиссия сегодня приняла решение рекомендовать министерству сельского хозяйства и главе Белогорска отменить ярмарку.

Подготовка к сельхозярмарке началась в Белогорске около месяца назад. На участие в ней уже подано 75 заявок на реализацию и проведение дегустации плодов, овощей, ягод, меда. Реализация продуктов пчеловодства стала одним из самых востребованных среди собственников личных подсобных хозяйств. На участие в ярмарке подали заявки 11 пчеловодов из Белогорска, Серышевского и Октябрьского районов.

Сельскохозяйственная ярмарка Белогорска – это не только возможность для сельхозпроизводителей представить и реализовать свои товары, но и праздничное театрализованное представление с ярмарочными играми, конкурсами и концертными номерами для посетителей городского парка.

«Поскольку подготовка к ярмарке шла полным ходом и не хотелось бы лишать белогорцев праздника, сегодня же глава Станислав Мелюков принял решение о проведении в этот день, 24 августа, общегородского праздника “Прощание с летом”, – рассказала замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова. – Сейчас мы оперативно начнем прорабатывать новый сценарий и постараемся сделать праздник насыщенным. Возможно в этот день в торжественной обстановке также будут вручены школьные портфели от губернатора Василия Орлова и главы Белогорска».

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#администрация Белогорска #Белогорск #праздники #сельское хозяйство

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