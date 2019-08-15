Для выпускников колледжей не буду вводить обязательный ЕГЭ

Она пояснила, что этот вопрос обсуждался в рамках специальной группы по повышению качества образования в колледжах, куда в том числе входили Рособрнадзор, вузы и научно-исследовательские институты. В итоге ввод обязательного ЕГЭ был признан нецелесообразным. Однако право выпускников сдать экзамен закреплено законодательно, напомнила министр.

В этом же интервью Васильева рассказала, что с 1 сентября 2020 года Минпросвещения исключит почти сто невостребованных профессий из перечня специальностей среднего профессионального образования, частично заменив их на новые. По ее словам, новые специальности в том числе связаны с робототехникой и технологией 3D-печати.